Каждому третьему жителю Эстонии приходится раз в месяц занимать деньги на необходимые расходы

Согласно Европейскому отчету о платежах потребителей Intrum, эстонцы брали взаймы для оплаты счетов меньше, чем в среднем по Европе, и только 14% прибегали к займам или использованию кредитных карт для покрытия своих расходов, по сравнению с 26% по Европе. Однако ожидается, что текущая экономическая ситуация возьмет свое: рост процентных ставок и инфляция, вероятно, приведут к увеличению числа эстонцев, обращающихся за кредитами.

В Эстонии из тех, кто ежемесячно занимает деньги в дополнение к ипотеке и кредитной карте, каждый третий (32%) берет взаймы более 10% своего дохода, а каждый восьмой (12%) берет взаймы более 25%. Ситуация особенно сложна для родителей, многие из которых используют кредит для покупки вещей для своих детей. В то время как средний показатель по Европе составляет 77%, в Эстонии 67% родителей признались, что брали деньги взаймы или полностью использовали свою кредитную карту для этой цели за последние шесть месяцев, и эта цифра по-прежнему значительна.

Почти двое из пяти эстонцев (41%) планируют потребовать от своих работодателей повышения заработной платы выше обычного, что выше, чем в среднем по Европе (30%). Опрос показывает, что респонденты из поколения X (возраст 45–54 лет) (51%), люди с детьми (46%) и руководители с высоким доходом (44%) чаще просят о повышении заработной платы по сравнению с другими респондентами из Эстонии.

«В то время как многие потребители готовятся к финансовым проблемам, сокращая расходы и тщательно обдумывая, прежде чем брать в долг, мы знаем, что есть некоторые, кто чувствует себя ошеломленным масштабом проблемы и не знает, куда обратиться. Компании, предоставляющие финансовые услуги, и другие кредиторы несут ответственность за то, чтобы их клиенты могли получить поддержку и консультацию, если у них возникнут трудности. Несмотря на то, что во время пандемии многие действительно испытывали трудности, финансовые последствия нынешнего кризиса, вероятно, будут еще более значительными», - говорит Илва Валейка, исполнительный директор Intrum Baltics.

Начиная с 2013 года Intrum ежегодно публикует Европейский отчет о потребительских платежах. Это уже десятое издание отчета в Эстонии. Европейский отчет о потребительских платежах дает представление о повседневной жизни европейских потребителей, их покупательских привычках и способности ежемесячно управлять семейными финансами.