Спустя два месяца после трагического происшествия расследование гибели 38-летней женщины все еще ведется

Несчастный случай, в результате которого погибла 38-летняя женщина, произошел в производственном здании Grüne Fee в Лохква, недалеко от Тарту.

38-летняя женщина, 10 февраля ставшая жертвой несчастного случая на производстве на предприятии Grüne Fee в Лохква, волость Луунья, 1 марта скончалась в больнице. Несмотря на то, что прошло уже более двух месяцев, расследование все еще продолжается, и никто из причастных не берет на себя смелость публично говорить о причинах происшествия.