38-летняя женщина, 10 февраля ставшая жертвой несчастного случая на производстве на предприятии Grüne Fee в Лохква, волость Луунья, 1 марта скончалась в больнице. Несмотря на то, что прошло уже более двух месяцев, расследование все еще продолжается, и никто из причастных не берет на себя смелость публично говорить о причинах происшествия.
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Спустя два месяца после трагического происшествия расследование гибели 38-летней женщины все еще ведется
По имеющимся данным, ставшая жертвой несчастного случая женщина работала на одной из производственных линий. Она наклонилась под линию, и ее волосы намотались на валик, вращающийся внизу. Поскольку конвейер не остановился, пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время находилась в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь.