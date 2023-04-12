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Спустя два месяца после трагического происшествия расследование гибели 38-летней женщины все еще ведется

Йенс Раавик
, журналист
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Несчастный случай, в результате которого погибла 38-летняя женщина, произошел в производственном здании Grüne Fee в Лохква, недалеко от Тарту.
Несчастный случай, в результате которого погибла 38-летняя женщина, произошел в производственном здании Grüne Fee в Лохква, недалеко от Тарту. Фото: Sille Annuk

38-летняя женщина, 10 февраля ставшая жертвой несчастного случая на производстве на предприятии Grüne Fee в Лохква, волость Луунья, 1 марта скончалась в больнице. Несмотря на то, что прошло уже более двух месяцев, расследование все еще продолжается, и никто из причастных не берет на себя смелость публично говорить о причинах происшествия.

По имеющимся данным, ставшая жертвой несчастного случая женщина работала на одной из производственных линий. Она наклонилась под линию, и ее волосы намотались на валик, вращающийся внизу. Поскольку конвейер не остановился, пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время находилась в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь.

13-го марта генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас выпустил распоряжение, которым в своей работе должны руководствоваться как следователи полиции, так и прокуроры, и которое предусматривает сроки раскрытия серьезных преступлений, не уставленные ранее. Тем не менее, спустя два месяца после трагического происшествия, расследование так и не дало никаких ответов.

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