Мужчина выдавал себя за женщину: жертвы лишились более 100 000 евро

Сильвер, который представился женщиной на интернет-портале iha.ee, в дальнейшем через общение по смс и в соцсетях создал впечатление, что хочет отношений. Введенный в заблуждение потерпевший перечислил ему в течение пяти лет в общей сложности 106 932 евро. На самом деле все проблемы были выдуманы и возвращать деньги никто не собирался.

Однако это была не единственная афера Сильвера. Из решения суда следует, что в сотрудничестве с тремя сообщниками он под разными женскими именами публиковал на секс-портале mahajataha.com объявления, предлагая садомазохистские услуги. Один из пострадавших захотел получить эту услугу и вышел на связь. На самом деле с ним связался Сильвер, который пообещал оказать желаемую услугу, но попросил заранее перевести деньги на разные счета.

Из решения суда выясняется, что для того, чтобы убедить потерпевшего, с ним на встречу пришли две женщины, работавшие с Сильвером. Они захотели получить деньги на месте, но обещанную услугу не оказали, а пообещали это сделать в следующий раз.

Жертва заплатила за желаемую услугу 3000 евро наличными и перевела на счета 19 283 евро, с которых большая часть денег была переведена на счет Сильвера и его сообщника, а часть была снята наличными, но потерпевший так и не получил желаемую услугу.