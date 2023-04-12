Эксперт: покупка машины в Германии может обернуться большими проблемами

С годами Германия стала самым популярным местом для поиска подержанного автомобиля. Немецкие автомобили особенно желанны в Восточной Европе, где считается, что западные автомобили в большинстве не имеют недостатков или скрытых дефектов.
По данным Федерального министерства транспорта Германии, около двух миллионов немецких подержанных автомобилей ежегодно перерегистрируются в других странах. В некоторых странах доля автомобилей, импортированных из Германии, превышает 50%.
Но на немецком рынке подержанных автомобилей существует парадокс: некоторые из этих автомобилей никогда даже не ездили по немецким дорогам.
Автомобиль, продаваемый в Германии, может быть импортирован из другой страны
На самых популярных сайтах объявлений о продаже автомобилей в Германии представлено несколько миллионов автомобилей, что гораздо больше, чем в других европейских странах. Однако некоторые из предлагаемых автомобилей могут быть импортированы из других стран.
По данным исследовательской компании carVertical, 4,3% автомобилей, выставленных на продажу в Германии, никогда не ездили по дорогам Берлина, Мюнхена или Гамбурга. Не видели они и знаменитых автобанов, потому что они были импортированы из других стран. Наиболее популярными странами, где автомобили были зарегистрированы до ввоза в Германию, являются Италия (16,7% случаев), Франция (12,7%), США (10,6%), Бельгия (9,1%) и Румыния (5,1%).
Вместо того чтобы купить автомобиль, предназначенный для немецкого рынка, покупатели рискуют приобрести автомобиль, ввезенный из другой страны. Если продавец скрывает происхождение автомобиля, его техническое состояние может оказаться не самым лучшим. Некачественный ремонт, большой пробег и скрытые дефекты – наиболее распространенные причины, по которым продавцы скрывают прошлое автомобиля и пытаются продать его в другом месте. Учитывая, что страны часто не обмениваются данными об истории автомобилей, трансграничное мошенничество выявить сложнее.
«4,3% немецких автомобилей также имеют записи из других стран. Мы заметили, что люди продают дорогие модели автомобилей в Германии, но, судя по нашим данным, некоторые из них никогда не ездили по немецким дорогам. Это создает иллюзию, что вы покупаете ухоженный немецкий автомобиль, в то время как на самом деле он импортирован из Италии, Франции или Румынии», – объясняет Матас Бузелис, менеджер по коммуникациям компании carVertical и автомобильный эксперт.
Почему покупатели и продавцы автомобилей из Восточной Европы хотят приобрести автомобили из Германии?
По словам Бузелиса, недоступность новых автомобилей может сказаться на доступности высококачественных моделей на рынке подержанных автомобилей. По этой причине продавцы пытаются реализовать свои автомобили, размещая рекламу в Германии, учитывая большое население этой страны. Если кто-то не может продать свой автомобиль в Чехии или Румынии, он может попытать удачу в другом месте.
Германия уже давно привлекает покупателей автомобилей из Восточной Европы – еще со времен Советского Союза. В то время в России производились не самые качественные, комфортные и удобные автомобили. Поэтому существовала сильная тяга к импортным автомобилям. И Германия была на первом месте в этом списке.
Существует определенный миф о том, что немецкие автомобилисты покупают более новые, лучше оснащенные и дорогие автомобили, при этом они строго соблюдают рекомендации производителей по эксплуатации.
Но в действительности этот миф может затуманить сознание людей и подтолкнуть их к покупке автомобиля без изучения его истории или оценки его пригодности к эксплуатации квалифицированным механиком.