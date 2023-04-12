Эксперт: покупка машины в Германии может обернуться большими проблемами

«4,3% немецких автомобилей также имеют записи из других стран. Мы заметили, что люди продают дорогие модели автомобилей в Германии, но, судя по нашим данным, некоторые из них никогда не ездили по немецким дорогам. Это создает иллюзию, что вы покупаете ухоженный немецкий автомобиль, в то время как на самом деле он импортирован из Италии, Франции или Румынии», – объясняет Матас Бузелис, менеджер по коммуникациям компании carVertical и автомобильный эксперт.

Почему покупатели и продавцы автомобилей из Восточной Европы хотят приобрести автомобили из Германии?

По словам Бузелиса, недоступность новых автомобилей может сказаться на доступности высококачественных моделей на рынке подержанных автомобилей. По этой причине продавцы пытаются реализовать свои автомобили, размещая рекламу в Германии, учитывая большое население этой страны. Если кто-то не может продать свой автомобиль в Чехии или Румынии, он может попытать удачу в другом месте.

Германия уже давно привлекает покупателей автомобилей из Восточной Европы – еще со времен Советского Союза. В то время в России производились не самые качественные, комфортные и удобные автомобили. Поэтому существовала сильная тяга к импортным автомобилям. И Германия была на первом месте в этом списке.

Существует определенный миф о том, что немецкие автомобилисты покупают более новые, лучше оснащенные и дорогие автомобили, при этом они строго соблюдают рекомендации производителей по эксплуатации.