Фото ⟩ Рийгикогу дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство

Сегодня, 12 апреля, Рийгикогу решил наделить кандидата в премьер-министры Каю Каллас полномочиями на формирование правительства.
Кандидат в премьер-министры Кая Каллас получила сегодня полномочия на формирование нового правительства при поддержке 59 членов Рийгикогу. Против проголосовали 38 депутатов.
Новое правительство будет сформировано из Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.
Каллас подчеркнула, что в коалиционном соглашении содержится видение тремя партиями важнейших вызовов, стоящих перед Эстонией.
«Общее желание участников создаваемой коалиции – обеспечить всестороннюю безопасность Эстонии, инвестировать в конкурентоспособность и энергетическую безопасность экономики Эстонии, воплотить в жизнь зеленые реформы вместе с модернизацией налоговой политики, и тем самым повысить социальное благополучие как в центрах притяжения, так и в небольших населенных пунктах Эстонии. Наше общее желание состоит в том, чтобы в переменчивое время принимать перспективные решения, чтобы повышать благосостояние нашего народа, предоставлять более качественные услуги, сохранять эстонский язык и культуру и обеспечивать лучшее будущее», - сказала Каллас в своем вчерашнем выступлении.
Напомним, что вчера Каллас выступила в парламенте с докладом об основах формирования правительства, но из-за окончания рабочего дня голосование не состоялось, и раунд вопросов и ответов продолжился на сегодняшнем заседании.