Фото ⟩ Рийгикогу дал Кае Каллас полномочия сформировать новое правительство

«Общее желание участников создаваемой коалиции – обеспечить всестороннюю безопасность Эстонии, инвестировать в конкурентоспособность и энергетическую безопасность экономики Эстонии, воплотить в жизнь зеленые реформы вместе с модернизацией налоговой политики, и тем самым повысить социальное благополучие как в центрах притяжения, так и в небольших населенных пунктах Эстонии. Наше общее желание состоит в том, чтобы в переменчивое время принимать перспективные решения, чтобы повышать благосостояние нашего народа, предоставлять более качественные услуги, сохранять эстонский язык и культуру и обеспечивать лучшее будущее», - сказала Каллас в своем вчерашнем выступлении.