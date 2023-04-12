Фото ⟩ Так было и с эстонским триколором: попытка выразить поддержку Украине вылилась в конфуз

Оказалось, что команды неправильно расположили флаг и он оказался поднятым вверх ногами. То есть произошла та же история, что случилась в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне, когда в честь победы Эрики Салумяэ был поднят эстонский триколор – правда, перевернутым.

Желая выразить поддержку, команды перестарались и подняли перевернутый флаг. Фото: Peter Sonander

Шведская газета Expressen назвала произошедшее досадной ошибкой.

«Я не знала, но такого, конечно же, не должно было произойти», - сказала футболистка норвежской сборной Фрида Маанум.

В замешательстве была и шведская нападающая Фридолина Ролфе: «Я об этом ничего не знаю. Флаг был вверх ногами? Совершенно проспала это».

Пресс-секретарь шведской сборной Фредрик Мадестам сказал, что заметил проблему, но не успел ее решить: «Все же надеемся, что мы сумели передать свое послание».