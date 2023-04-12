В Литве похвалили эстонское правительство за решительность

В отличие от литовских властей, которые долго топтались на месте и тянули резину с налоговой реформой, в Эстонии не медлили: сразу после парламентских выборов новое правительство страны объявило о конкретных планах коалиции по пересмотру налоговой системы в ближайшие годы, пишет dv.ee со ссылкой на литовскую деловую газету Verslo Žinios.
Правители соседней страны не стали кивать на трудные времена - они не колебались перед непопулярными решениями и взялись за реформы, пишет редакция литовской газеты.
По словам журналистов, в Литве, оценивая тот или иной показатель или достижение, стало принято оглядываться на Эстонию.
«Что касается недавнего решения эстонского правительства, видно, что мифы о медлительных эстонцах либо сильно преувеличены, либо просто устарели. 5 марта, после избрания нового парламента страны, политики эстонской правительственной коалиции начали действовать незамедлительно – в соглашении партнеры указали все работы, которые планируется реализовать в течение следующих четырех лет, включая пересмотр налоговой системы, отмечает редакция», – говорится в статье.
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