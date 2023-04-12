В Литве похвалили эстонское правительство за решительность

В отличие от литовских властей, которые долго топтались на месте и тянули резину с налоговой реформой, в Эстонии не медлили: сразу после парламентских выборов новое правительство страны объявило о конкретных планах коалиции по пересмотру налоговой системы в ближайшие годы, пишет dv.ee со ссылкой на литовскую деловую газету Verslo Žinios.