На эстонских погранпунктах уже вторые сутки стоят длинные очереди, так как Российская Федерация не принимает грузоперевозки.
Россия уже вторые сутки не принимает грузоперевозки
«Информация о больших очередях особенно важна для тех грузоперевозчиков, что перевозят скоропортящиеся товары. К сожалению, российская таможня официально не проинформировала нас о причинах проблем на границе, поэтому мы не можем прогнозировать сроки, когда проблемы будут решены, - сказал начальник отдела внешней границы Налогово-таможенного департамента Антс Кутти. - Насколько нам известно, причиной может быть технический сбой в пограничной системе Российской Федерации».
По состоянию на полдень среды на погранпереходе в Нарве ожидают пересечения границы 198 грузовиков, а пересечение границы затягивается на 45 часов; в очереди на пограничном переходе Койдула 256 грузовиков, а пересечение границы затягивается на 51 час; на погранпереходе Лухамаа в очереди 283 грузовика, а пересечение границы затягивается на 50 часов.