Россия уже вторые сутки не принимает грузоперевозки

«Информация о больших очередях особенно важна для тех грузоперевозчиков, что перевозят скоропортящиеся товары. К сожалению, российская таможня официально не проинформировала нас о причинах проблем на границе, поэтому мы не можем прогнозировать сроки, когда проблемы будут решены, - сказал начальник отдела внешней границы Налогово-таможенного департамента Антс Кутти. - Насколько нам известно, причиной может быть технический сбой в пограничной системе Российской Федерации».