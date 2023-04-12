Дочь убитой в Нымме женщины опубликовала фотографию своей матери

«Публикуем с разрешения дочери фотографию Майе. Наши искренние соболезнования всем родным. Если вы знаете, что могло случиться с Майе в ноябре 1991 года, пожалуйста, сообщите нам об этом», – написал Тамбре.

Убитой оказалась Майе Энслинг, которая в 90-е годы жила в квартире №4 на улице Катлери в Ласнамяэ. Как известно, ключи найденные вместе со скелетом, как раз были от квартиры под этим номером. Майе пропала в ноябре 1991 года в возрасте сорока лет: в один из вечеров просто не вернулась с работы домой.

Ее сестра сообщила в полицию об исчезновении Майе, но найти ее так и не удалось. По неустановленным причинам поиски прекратились в 1996 году.