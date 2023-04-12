Карты ⟩ С понедельника в Таллинне приостанавливается движение трамваев двух линий

Для частичной замены линий будет открыт временный трамвайный маршрут № 6 Копли - Тонди, автобусный маршрут № 52 Юлемисте яам - Хобуяама и изменен маршрут автобусных линий № 15 и 58.

Трамвайная линия № 6 Копли – Тонди

Трамваи будут останавливаться на всех трамвайных остановках по маршруту.

Автобусная линия № 52 Юлемисте яам – Хобуяама

В направлении Юлемисте: остановки «Хобуяама», «Пронкси», временные остановки возле Крейцвальди, 10 и 22, «Центральный рынок», временная остановка на ул. Лубья, «Маяка», «Сикупилли», «Маяка пыйк» и конечная остановка «Юлемисте яам»

В направлении Хобуяама: остановки «Юлемисте яам», «Маяка пыйк», «Сикупилли», «Маяка», «Автобусный вокзал», «Центральный рынок», временные остановки возле Крейцвальди, 25 и сквера Рауа, «Пронкси», конечная остановка «Хобуяама»

Фото: Таллиннская горуправа

Автобусная линия № 15 Эстония – Сыямяэ

В направлении Эстония: дополнительная остановка «Леннуяам»

В направлении Сыямяэ: начальная остановка «Эстония» на Театральной площади, временная остановка возле Кеэвизе, 10, «Леннуяам»

Маршрут автобуса номер 15. Фото: Таллиннская горуправа

Автобусная линия № 58 Прийсле – Соссимяги

В направлении Соссимяги: «Маяка пыйк», «Сикупилли», конечная остановка «Соссимяги»

В направлении Прийсле: начальная остановка «Соссимяги», временная остановка перед зданием Тартуское шоссе, 83, «Сикупилли», «Маяка пыйк»

Фото: Таллиннская горуправа

Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта смотрите ЗДЕСЬ.

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.