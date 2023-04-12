Карты ⟩ В Таллинне будет приостановлено движение трамваев двух линий

В связи со строительством трамвайных путей с 17 апреля по 2 июля будет приостановлено движение трамваев 2-й и 4-й линий.
Для частичной замены линий будет открыт временный трамвайный маршрут № 6 Копли - Тонди, автобусный маршрут № 52 Юлемисте яам - Хобуяама и изменен маршрут автобусных линий № 15 и 58.
Трамвайная линия № 6 Копли – Тонди
Трамваи будут останавливаться на всех трамвайных остановках по маршруту.
Автобусная линия № 52 Юлемисте яам – Хобуяама
В направлении Юлемисте: остановки «Хобуяама», «Пронкси», временные остановки возле Крейцвальди, 10 и 22, «Центральный рынок», временная остановка на ул. Лубья, «Маяка», «Сикупилли», «Маяка пыйк» и конечная остановка «Юлемисте яам»
В направлении Хобуяама: остановки «Юлемисте яам», «Маяка пыйк», «Сикупилли», «Маяка», «Автобусный вокзал», «Центральный рынок», временные остановки возле Крейцвальди, 25 и сквера Рауа, «Пронкси», конечная остановка «Хобуяама»
Автобусная линия № 15 Эстония – Сыямяэ
В направлении Эстония: дополнительная остановка «Леннуяам»
В направлении Сыямяэ: начальная остановка «Эстония» на Театральной площади, временная остановка возле Кеэвизе, 10, «Леннуяам»
Автобусная линия № 58 Прийсле – Соссимяги
В направлении Соссимяги: «Маяка пыйк», «Сикупилли», конечная остановка «Соссимяги»
В направлении Прийсле: начальная остановка «Соссимяги», временная остановка перед зданием Тартуское шоссе, 83, «Сикупилли», «Маяка пыйк»
Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта смотрите ЗДЕСЬ.
Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.
В результате работ летом 2024 года в Таллинне будет открыта новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 км, которая будет начинаться от перекрестка улиц Кивисилла с улицей Гонсиори и будет доходить до бульвара Мере. Укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению, согласно договору, будут завершены к февралю 2025 года.