Клиент, купивший блендер в Lidl: нас вырвало после его использования

По словам клиента, он купил блендер SilverCrest SSM 350 B1 в Lidl в 2021 году. SilverCrest - собственный бренд Lidl, под которым выпускается бытовая техника. Покупатель жалуется литовскому изданию 15min, что во время эксплуатации машина выделяла смазочные вещества, из-за чего он и его семья отравились. «После использования блендера нас вырвало. Мы не знаем, сколько масла съели, сами того не заметив», - написал клиент изданию.

Представитель по связям с общественностью Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала 15mini, что эта модель блендера была у них в продаже в 2021 году. На вопрос, возможно ли, что товар продавался и позже, представитель компании ответила, что возможно, что часть оставшихся на складе запасов была распродана позже. Однако представитель заверила, что после 2021 года конкретной модели в их ассортименте не было. Также она отметила, что такая жалоба к ним поступила впервые и компания очень серьезно к ней относится.