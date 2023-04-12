Клиент, купивший блендер в Lidl: нас вырвало после его использования

Клиент, купивший блендер в магазине Lidl в Литве, утверждает, что товар выделял токсичные смазочные вещества, которые отравили его семью.
По словам клиента, он купил блендер SilverCrest SSM 350 B1 в Lidl в 2021 году. SilverCrest - собственный бренд Lidl, под которым выпускается бытовая техника. Покупатель жалуется литовскому изданию 15min, что во время эксплуатации машина выделяла смазочные вещества, из-за чего он и его семья отравились. «После использования блендера нас вырвало. Мы не знаем, сколько масла съели, сами того не заметив», - написал клиент изданию.
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