Визит Каи Каллас в Украину отменен

Премьер-министр Кая Каллас заявила во вторник в передаче Esimene stuudio, что, поскольку во вторник Рийгикогу не проголосовал за предоставление ей полномочий на формирование правительства, ее запланированный визит в Украину также отменен.

В бюро по коммуникации правительства не уточнили, когда планировался визит премьер-министра, поскольку, по словам руководителя бюро по коммуникации Расмуса Рууда, это поездка в зону боевых действий, а о присутствии глав государств в таких местах обычно заранее не оповещают. Он лишь уточнил, что из-за происходящего в Рийгикогу раписание премьер-министра изменилось, поэтому визит отменяется.

Рууда добавил, что если Каллас поедет в Украину, об этом будет объявлено.