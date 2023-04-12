Визит Каи Каллас в Украину отменен

В связи с задержкой с назначением правительства визит премьер-министра Каи Каллас в Украину был отменен. Каллас с начала войны не посещала Украину.
Премьер-министр Кая Каллас заявила во вторник в передаче Esimene stuudio, что, поскольку во вторник Рийгикогу не проголосовал за предоставление ей полномочий на формирование правительства, ее запланированный визит в Украину также отменен.
В бюро по коммуникации правительства не уточнили, когда планировался визит премьер-министра, поскольку, по словам руководителя бюро по коммуникации Расмуса Рууда, это поездка в зону боевых действий, а о присутствии глав государств в таких местах обычно заранее не оповещают. Он лишь уточнил, что из-за происходящего в Рийгикогу раписание премьер-министра изменилось, поэтому визит отменяется.
Рууда добавил, что если Каллас поедет в Украину, об этом будет объявлено.
Кая Каллас не была в Украине после начала войны. Она была в Украине в мае 2021 года.