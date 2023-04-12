Министрам уходящего правительства будет и дальше начисляться зарплата

По состоянию на первое апреля зарплата премьер-министра увеличилась до 8318 евро, зарплата министров выросла до 7070 евро. Избранные в Рийгикогу члены правительства на этот период отказываются от своей зарплаты в качестве членов Рийгикогу.
В составе уходящего правительства премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван («Отечество»), министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество»), министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество»), министр окружающей среды Мадис Каллас (Социал-демократическая партия), министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), министр сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ), министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ), министр государственного управления Рийна Солман («Отечество»), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ), министр здоровья и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).