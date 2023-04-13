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Райво Варе: Россия не знает, где ВСУ пойдут в наступление, поэтому роет окопы повсюду

Павел Соболев
, журналист
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  • Контрнаступлению Украины мешают погода и задержки поставок оружия, а не утечки из Пентагона
  • Союзники Украины могут попросить ее не проводить никаких диверсий на параде 9 мая в Москве
  • Закон о повестках будет использован для обеспечения Путину победы на выборах с рекордной поддержкой

CNN утверждает, что Украина изменила некоторые планы по военным операциям из-за недавней утечки секретных документов министерства обороны США. Впрямь ли можно предполагать, что эта утечка сорвала планы украинского контрнаступления, заставила его отложить, или это слишком упрощенное восприятие ситуации? На эту и другие темы в студии Postimees порассуждал предприниматель, экономический эксперт Райво Варе.

- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ложными заявления, что в Украине находятся подразделения стран НАТО. Такие предположения содержались в секретных документах Пентагона, ставших недавно достоянием общественности. Резников также заявил, что многое в слитых документах не соответствует действительности, что Украина полностью доверяет США и что вместе они сведут последствия этой утечки на нет. Действительно ли доверие между США и Украиной не снизилось после этой утечки?

- Начнем с того, что наличие определенного количества военнослужащих стран НАТО в Украине ни для кого не было секретом. И Россия наверняка все это знала. Но речь не идет, конечно, о каких-то подразделениях.

США уже объявили, что их тридцатка военных связана с обеспечением безопасности посольства и с обеспечением безопасности военных поставок на территории Украины. Для решения этих задач нужно присутствовать на месте, но, конечно, это не имеет никакого отношения к участию в военных действиях. Российская пропаганда набросилась на эту утечку таким образом, что, мол, натовцы воюют в Украине, но нет, они там не воюют.

Натовцы участвуют в Украине в какой-то поддерживающей деятельности, но это совершенно нормально. Больше всего там, кстати, оказалось британцев, если верить этим документам. 50 человек. Но даже и это ведь совсем небольшое количество. Ну, латышей там еще 11 человек. Но во всем этом нет ничего страшного.

Другое дело, что в этой утечке, если это была действительно утечка, содержались данные, которые могли разозлить союзников США, в том числе и саму Украину. Речь идет о том, что американские спецслужбы присматривают за руководителями союзнических государств. В самую первую очередь это касалось украинского руководства.

Однако очень вероятно, что инфильтрация российской агентуры в украинское политическое руководство до сих пор находится на высоком уровне. Поэтому рисковать нельзя, нужно знать, что происходит, так что я думаю, что такой присмотр за украинским руководством мог происходить в рамках самой обычной разведывательной работы.

То же самое можно сказать и о действиях США по отношению к другим своим союзникам. Но такая разведывательная работа все равно ведется, хотя говорить о ней обычно неприятно просто по политическим соображениям, в том смысле, что за друзьями вроде бы нехорошо следить. Но это все равно всегда делалось, делается сейчас и всегда будет делаться.

На самом деле, все это прекрасно понимают и руководители Украины, и руководители других союзников США, но они все-таки вынуждены вести себя так, чтобы соответствовать ожиданиям общественного мнения. А общественное мнение сейчас как бы удивлено тем, что содержалось в этой утечке.

Наконец, мы ведь до сих пор не можем понять, что это была за утечка, как именно она произошла. Да, сегодня Вашингтон признал, что часть документов правдива, а другая часть - сфальсифицирована, причем явно уже не американским источником, а каким-то другим. Что, конечно, наводит на мысль, что кто бы эту операцию не начинал и кто бы ее сейчас не подхватывал, не развивал, это в любом случае была ИПСО. Информационно-психологическая специальная операция.

Кто-то ее задействовал, с целями, которые для нас могут оставаться незримыми. Я хочу обратить внимание на то, что этот возникший информационный пучок внес еще большую сумятицу в это громадное информационное поле, в котором сейчас все ждут этого большого контрнаступления Украины. В такой ситуации стратегический обман является элементом ведения военных действий. Нужно подумать, кому этот обман сейчас оказался выгоден, и в этом направлении искать и авторов всей этой затеи.

- CNN настаивает, что Украине пришлось из-за этих событий существенно поменять свои военные планы. Действительно ли можно предполагать, что эта утечка сорвала планы украинского контрнаступления, заставила его отложить, или, как вы только что сказали, это может быть как раз стратегическим обманом, который затеяли Украина и ее союзники?

- Я не думаю, что автором такой идеи могла быть Украина, если это действительно такие хитрые действия, то придумали их скорее союзники Украины. Точнее, самый могущественный ее союзник. Но, в любом случае, внесение дополнительной непонятной детали в и без того сложную информационную ситуацию может быть очень важным действием. В общем, я бы не переоценивал значение этой утечки для возможных пересмотров военных планов Украины.

Если будет надо, их и еще пересмотрят. Было много совершенно прозрачных причин, по которым это наступление еще не началось. Это и климатические причины, и технические, связанные с задержкой поставок определенного вооружения и снаряжения. Так и так приходилось из-за этих вещей менять военные планы.

И совершенно не случайно Александр Данилюк из Совета национальной безопасности и обороны Украины недавно сказал, что точное время начало любой атаки Украины знает только от трех до пяти человек. Мы, конечно, знаем, что такие акции обычно координируются с союзниками, но мы не знаем, как происходит такая координация. В любом случае, эту ИПСО можно воспринимать так, что она предвещает новый этап в военной кампании со стороны Украины и союзников. Он может начаться уже в мае, может начаться позже.

- Военный аналитик, бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил вчера, что украинцы формируют примерно 16 новых бригад для запланированного нападения, но нет никаких признаков того, что это неизбежно произойдет в ближайшее время, не ясно, когда и где могут быть использованы новые бригады. При этом, указал Кларк, Россия на юго-востоке Запорожской области стала рыть окопы с неимоверной скоростью. Россия просто пытается угадать, где ударит Украина?

- Тут логика такая, что если ты не знаешь, где противник пойдет в наступление, ты начинаешь рыть окопы на всей 1200-километровой линии фронта, чтобы это было видно из космоса. При этом рытье окопов - это ведь еще и отличный способ «осваивать бюджет», с откатами и всем таким прочим. Тут есть огромные возможности разбогатеть, потому что это такая работа, которую уже никто никогда не проконтролирует.

Но ясно, что Россия нервно относится к украинским приготовлениям. Из этих же утекших документов следует, что к началу мая у Украины будет подготовлено 12 новых бригад, 9 подготовленных по западному образцу, и еще три, которые украинцы подготовили сугубо своими силами. Эти бригады никуда пока не направлены, их держат как бы в центре, что означает, что их могут направить в любой участок фронта.

Фронт, повторюсь, имеет линию в 1200 километров. С информационным обеспечением у России дела обстоят не очень хорошо, так что действительно это выглядит так, что Россия пытается угадать. Страхуется на всех направлениях.

- Парад на 9 мая в Крыму в этом году не состоится из соображений безопасности, о чем сообщила вчера оккупационная администрация полуострова. Ранее об аналогичных решениях сообщили губернаторы приграничных с Украиной российских областей, Курской, Белгородской, например. 9 мая - это ключевой элемент российской патриотической пропаганды, если государство отказывается от традиционных ритуалов в такую дату, это, вероятно, показатель того, что в России сейчас очень боятся дерзких сюрпризов от Украины?

- Символическое значение этой даты в России настолько велико, что любые возможные эксцессы в этот день неизбежно вызовут очень болезненную реакцию. Чтобы избежать такой реакции, как считают в некоторых регионах, лучше вообще ничего не делать. Тем более что местное чиновничество очень хорошо понимает, что если что-то произойдет, то именно местная власть окажется крайней, так что для этих людей такие инциденты смерти подобны. По крайней мере, в политическом плане.

Они решают не вызывать лишний раз бесов и ничего вообще не проводить. Это касается в первую очередь регионов, находящихся в зоне досягаемости украинского огневого поражения.

Если же говорить о Москве, то там могут быть любые варианты. Не исключено, что даже могут быть заключены какие-то соглашения, по которым Украина не будет ничего предпринимать в Москве 9 мая. Возможно же, просто по периметру обеспечат такую оборону, что риски для парада в Москве будут минимизированы. В приграничных же районах обеспечить такие защитные меры для России оказывается даже с технической точки зрения невозможным.

- На следующий день после принятия Госдумой сразу в трех чтениях закона о едином реестре воинского учета и электронных повестках его одобрил и Совет Федерации. В случае неявки по повестке гражданину автоматически закрывают выезд за границу и понижают в других правах. Почему российским властям срочно понадобилось принимать такую меру? Страх перед украинским контрнаступлением требует новых партий пушечного мяса, или это просто репрессивное подавление собственного населения, создание атмосферы тотального страха?

- Я не думаю, что эти действия могут дать эффект именно в качестве реакции на украинское контрнаступление. Просто чисто технически Россия не успела бы подготовить этих мобилизуемых. Даже пушечное мясо нужно обучать три месяца. Или хотя бы два. Так что с этой точки зрения эти электронные повестки выглядят запоздалой мерой для решения этой проблемы.

Что же касается создания гнетущей атмосферы, то да, в какой-то степени это является одной из целей данного закона. Но на этот закон надо смотреть более широко. Его принимали очень быстро, все три чтения в Госдуме состоялись за один день, то есть очевидно, что с ним очень спешили. Это связано с тем, что власть захотела как можно быстрее ввести этот режим как таковой.

Информационная цифровая технология предоставит в рамках этого режима очень сильный контроль. И российская власть очень торопится этот контроль узаконить. Там ведь речь идет не только о повестках. Там речь идет и о перекрестном использовании всех регистров и молниеносном обмене данными, касающимися адресатов этих повесток.

Именно благодарю этому обмену «уклонисту» нельзя будет даже пройти техосмотр своей машины, потому что и у ГАИ будет пометка об особом статусе человека. Мне кажется, что на самом деле главная цель принятия этого закона - именно в самом факте установления такого контроля, потому что как бы не прошла для России весенняя и летняя фазы военной кампании, российские власти нацелены сохранять и в дальнейшем над населением максимальный контроль.

Вспомним, что недавно Си Цизипинь пожелал своему «другу Владимиру» удачи на президентских выборах 2024 года. При этом сам «друг Владимир» еще не объявил, что пойдет на эти выборы, но его администрация уже определилась с задачами на предвыборный период.

Уже говорится, что поставлена твердая цель и побить абсолютный рекорд явки, и обеспечить Путину максимальный процент голосов за все время. С такой скоростью принимаемый сейчас закон о повестках служит еще и этим целям.

Смотрите запись полной версии беседы!

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