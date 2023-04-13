Райво Варе: Россия не знает, где ВСУ пойдут в наступление, поэтому роет окопы повсюду

Другое дело, что в этой утечке, если это была действительно утечка, содержались данные, которые могли разозлить союзников США, в том числе и саму Украину. Речь идет о том, что американские спецслужбы присматривают за руководителями союзнических государств. В самую первую очередь это касалось украинского руководства.

Однако очень вероятно, что инфильтрация российской агентуры в украинское политическое руководство до сих пор находится на высоком уровне. Поэтому рисковать нельзя, нужно знать, что происходит, так что я думаю, что такой присмотр за украинским руководством мог происходить в рамках самой обычной разведывательной работы.

То же самое можно сказать и о действиях США по отношению к другим своим союзникам. Но такая разведывательная работа все равно ведется, хотя говорить о ней обычно неприятно просто по политическим соображениям, в том смысле, что за друзьями вроде бы нехорошо следить. Но это все равно всегда делалось, делается сейчас и всегда будет делаться.

На самом деле, все это прекрасно понимают и руководители Украины, и руководители других союзников США, но они все-таки вынуждены вести себя так, чтобы соответствовать ожиданиям общественного мнения. А общественное мнение сейчас как бы удивлено тем, что содержалось в этой утечке.