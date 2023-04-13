В студии Postimees Райво Варе: могла ли утечка секретных документов из Пентагона помешать ВСУ начать контрнаступление?

- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ложными заявления, что в Украине находятся подразделения стран НАТО. Такие предположения содержались в секретных документах Пентагона, ставших недавно достоянием общественности. Резников также заявил, что многое в слитых документах не соответствует действительности, что Украина полностью доверяет США и что вместе они сведут последствия этой утечки на нет. Действительно ли доверие между США и Украиной не снизилось после этой утечки?

- Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил вчера незначительное присутствие американских военных в посольстве США в Украине, указав, что они не участвуют в военных действиях. Так ли уж важно сейчас представителям стран НАТО опровергать предположения о том, что кто-то из их военнослужащих может решать в Украине какие-то военные задачи? Неужели Россия на основании такой информации может предпринять что-то враждебное напрямую против какой-то из стран НАТО?

- Парад на 9 мая в Крыму в этом году не состоится из соображений безопасности, о чем сообщила вчера оккупационная администрация полуострова. Ранее об аналогичных решениях сообщили губернаторы приграничных с Украиной российских областей, Курской, Белгородской, например. 9 мая - это ключевой элемент российской патриотической пропаганды, если государство отказывается от традиционных ритуалов в сакрализованную дату, это, вероятно, показатель того, что в России сейчас очень боятся дерзких сюрпризов от Украины?