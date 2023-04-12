Кылварт: позиция правительства в отношении налогов крайне цинична

Кылварт привел в пример туристический налог, о введении которого в Таллинне давно говорили. Предложение ввести в Таллинне туристический налог Кылварт уже делал в 2018 году, когда был председателем горсобрания. В 2019 году тогдашний вице-мэр Айвар Рийсалу предложил ввести с 2021 года туристический налог в размере до одного евро. В то время Таллинн не мог сам ввести туристический налог, это мог сделать только Рийгикогу.

«На мой взгляд, это очень циничный подход. Когда мы ходатайствовали об этом, тогда сказали: нет, вы не можете, поскольку вы наносите ущерб экономической ситуации и конкретному сектору. Но теперь государство будет драть столько, сколько вообще будет возможно содрать, а самоуправлениям говорят, чтобы сдирали еще, если вам на что-то нужны деньги», - сказал Кылварт.

Он добавил, что со стороны правительства очень цинично подавать туристическому сектору сигнал, что вы - услуга из категории роскоши, вам не нужна льгота. «Никто не задумывается о том, что это фактически экспортный продукт. Это очень необходимо для сектора обслуживания, который, как известно, имеет жизненно важное значение для нашей экономики. Теперь говорят, что эта отрасль экономики не важна, что нам здесь не нужны дополнительные клиенты. По сравнению с Латвией и Литвой наша конкурентоспособность уже падает, и туристический сектор получит серьезный удар, который на самом деле будет иметь последствия для всех нас. И после всего этого нам говорят: вводите туристический налог, если вам нужны деньги», - сказал мэр.