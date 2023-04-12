В Рийгикогу сформированы семь парламентских групп

Члены Рийгикогу сформировали семь парламентских групп, которые помогут депутатам контактировать с парламентами других государств, проводить внешнюю политику и представлять Эстонию в остальном мире.
Председателем эстонско-венгерской парламентской группы является Сийм Похлак, заместителем председателя - Анти Пуламетс. В состав группы входят Эвелин Пуламетс, Арво Аллер, Райн Эплер, Мартин Хельме, Варро Вооглайд, Рене Кокк, Керт Кинго и Яак Валге.
Председателем эстонско-финской парламентской группы является Анти Пуламетс, заместителями председателя - Кадри Тали и Яак Ааб. Членами группы являются Хенн Пыллуаас, Лео Куннас, Эвелин Пуоламетс, Антс Фрош, Рейн Эплер, Андрес Метсоя, Айвар Кокк, Пяртель-Петер Пере, Йоко Алендер и Хельмен Кютт.
Председателем эстонско-итальянской парламентской группы является Сигне Киви, заместителями председателя - Вадим Белобровцев и Хельо Пикхоф. Членами группы являются Йоко Алендер, Энн Ээсмаа, Андре Ханимяги, Алексей Евграфов, Эстер Карусе, Танель Кийк, Тоомас Кивимяги, Анастасия Коваленко-Кылварт, Лаури Лаатс, Хельо Пикхоф, Юри Ратас, Луиза Рыйвас, Керсти Сарапуу, Пипи-Лийс Симанн и Александр Чаплыгин.
Председателем эстонско-японской парламентской группы является Раймонд Кальюлайд. Членами группы являются Йоко Алендер, Вадим Белобровцев, Андре Ханимяги, Мария Юферева-Скуратовски, Лаури Лаатс, Кристен Михал, Юри Ратас, Хендрик Йоханнес Террас.
Вадим Белобровцев является председателем эстонско-казахской парламентской группы, заместителями председателя являются Лаури Лаатс и Анастасия Коваленко-Кылварт. В состав группы входят Яак Ааб, Алексей Евграфов, Мария Юферева-Скуратовски.
Председателем парламентской группы Эстония-Монако является Вадим Белобровцев, а заместителями председателя - Лаури Лаатс и Кристо Энн Вага. В состав группы входят Алексей Евграфов, Анастасия Коваленко-Кылварт.
Эстонско-тайскую парламентскую группу возглавляет Март Маастик, в нее входят Айвар Кокк и Урмас Рейнсалу.