Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 12 апреля: ежегодник Полиции безопасности, где можно строить АЭС, как обуздать искусственный интеллект и яркая игра эстонского КВН
Сегодня в выпуске:
- Сегодня полиция безопасности Эстонии опубликовала свой ежегодный отчет. О том, кто попал в ежегодник КаПо и какие новые угрозы для государства выявили контрразведчики - в нашем сюжете.
- Коротко по стране: о рейтингах партии Реформ, снижении цен на древесину и миграции земноводных.
- Правительственная рабочая группе подготовила финальный рапорт о перспективах ядерной энергетике в Эстонии. Где можно и где нельзя строить АЭС - в материале нашего корреспондента.
- Так ли опасен искусственный интеллект, как о нем говорят и ждать ли нам «восстания машин», выясняла наш корреспондент, посетившая посвященное использованию новейших технологий в бизнесе мероприятие.
- Мировые новости: о введении режима ЧП в Италии, стрельбе в Вашингтоне и гигантском пасхальном яйце в Бразилии.
- Приветствие «Добро пожаловать на КВН» вот уже в 28-й раз прозвучало со сцены столичного Центра Русской Культуры в минувшие выходные. Как сразились «Сборная юмористов» со «Сборной звезд», и чьи шутке были ярче - в нашем сюжете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 апреля.