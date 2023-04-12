Видео ⟩ Ведущая во время прямого эфира пугающе оговорилась насчет Эстонии

В прямом эфире латвийской утренней программы 900 sekundes на TV3 журналистка Инесе Лиепиня допустила оговорку, которая вызвала большой отклик в соцсетях, пишет Rus.TVNET.
«6:33, и это время, когда мы концентрируемся на зарубежных новостях», - сказал журналист TV3 Иво Юрканс, передав слово коллеге для ознакомления с текущими событиями.
Журналистка Инесе Лиепиня, собираясь представить зарубежные новости, оговорилась. «Как я уже упоминала - 413-й день войны в Эстонии, тем временем в Италии - наплыв мигрантов, но начну я с Украины».
Журналистка сама обнародовала фрагмент с оговоркой, показав, что допустила ошибку. Она написала в соцсетях: «Они: "Как можно так рано просыпаться на 900 sekundes?" Я: "Ну, не так все страшно". Также я: "413-й день войны в Эстонии". Надеюсь, что [министр иностранных дел Латвии] Эдгар Ринкевич сможет сгладить проблемы, возникшие сегодня утром в наших отношениях с соседями».
Viņi: Kā tu tik agri vari pamosties uz 900 sekundēm?— Inese Liepiņa (@LiepinInese) April 12, 2023
Es: Nu nav jau tik traki.
Arī es: 413. kara diena Igaunijā.
Ceru, ka @edgarsrinkevics spēs nogludināt šā rīta radītos izaicinājumus mūsu attiecībās ar kaimiņiem. pic.twitter.com/5BuyhEZeme