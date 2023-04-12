На фронт со школьной скамьи? В российскую армию разрешили брать контрактников сразу после школы

Однако это увеличение численности продемонстрировало и проблемы, связанные с мобилизацией. Гражданские люди, призванные в армию и отправленные на фронт, не умеют воевать так же, как профессиональные подготовленные военные. И, что важно, они не очень хотят это делать - социальные сети заполнили ролики с обращениями мобилизованных к властям с просьбой перестать отправлять их на гибельные штурмы.

ВСУ не смогли провести наступление зимой, они готовятся к новому наступлению - весной или летом. И делают они это уже с учетом того, сколько российских войск находится на передовой и в ближнем тылу.

У Украины нет общего перевеса на фронте, а наступающая сторона должна иметь, как минимум, трехкратный перевес. Его можно создать, сконцентрировав ударные силы в полосе наступления, и добиться успеха. В принципе такие удары обороняющаяся сторона может купировать, умело сманеврировав резервами, которые должны быть очень хорошо подготовлены для такой войны.

И если у обороняющегося нет таких резервов, они не готовы, или имеются проблемы с командованием, управлением, разведкой, снабжением и прочими составляющими успешных боевых действий, то остается только одно - иметь на фронте как можно больше людей.