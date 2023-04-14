ИНТЕРВЬЮ ⟩ Герой Украины и боевой пилот готовится пересесть на американский истребитель F-16

– А производят ли россияне пуски со стороны Беларуси?

– На данный момент нет, с Белгорода заходят. С февраля по апрель 2022 года да, это было, но сейчас заходят со стороны Брянска.

– А изменилась ли тактика россиян, если сравнивать период начала войны и настоящее время?

– Да, они учатся. Мы придумываем новые тактики, и они также ищут нашим тактикам противодействие. Я считаю, что это неправильная логика, когда говорят, что мы воюем с какими-то «чмобиками». Все хотят жить, поэтому они тоже учатся. Приходится нелегко.

Только они к тому же еще идут далеко впереди в вопросе авиационного вооружения. Оснащают самолеты современными ракетами, управляемыми авиационными бомбами.

– Расскажи о своем брате, который погиб в Мариуполе. Где он служил, удалось ли вашей семье забрать его тело?

– Брат служил в составе полка Азов, потом уволился, жил в Мариуполе. В начале вторжения он вступил в территориальную оборону Мариуполя. В апреле нас известили о его гибели.

Тело не забрали. Кто-то звонил моей тете с требованием заплатить тысячи долларов за эксгумацию тела, что, мол, родственникам нужно туда приехать и иметь при себе около трех тысяч долларов, чтобы забрать останки брата.

Но вы же понимаете, что они такую же технологию применяли и в Чечне. Кроме того, я же действующий военнослужащий, может произойти все что угодно.