По словам кандидата в министры по делам регионов Мадиса Калласа (Социал-демократическая партия), земледельцам не следует бояться повышения земельного налога, поскольку этой возможностью, вероятно, воспользуются самоуправления в более дорогих регионах для увеличения доходной базы.
Мадис Каллас: возможностью повысить земельный налог, вероятно, воспользуются самые зажиточные самоуправления
Мадис Каллас сказал в передаче Postimees «Ministri närviproov», что, поскольку он сам был главой местного самоуправления, он убежден, что повышение земельного налога не является решением для сельской местности.
«Конечно, есть определенные возможности для увеличения доходной базы за счет земельного налога, но прежде всего вопрос о повышении земельного налога, вероятно, встанет в крупных городах и более дорогих регионах», - считает он.
Каллас сказал, что большой выгоды в сельской местности это не принесет, и поэтому он убежден, что земледельцам и жителям сельской местности не нужно слишком бояться, что местные власти каким-то образом начнут облагать их дополнительными налогами.