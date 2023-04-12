Мадис Каллас: возможностью повысить земельный налог, вероятно, воспользуются самые зажиточные самоуправления

Мадис Каллас сказал в передаче Postimees «Ministri närviproov», что, поскольку он сам был главой местного самоуправления, он убежден, что повышение земельного налога не является решением для сельской местности.

«Конечно, есть определенные возможности для увеличения доходной базы за счет земельного налога, но прежде всего вопрос о повышении земельного налога, вероятно, встанет в крупных городах и более дорогих регионах», - считает он.