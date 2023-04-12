Разведка США допускает смерть Путина и удар Киева по Кремлю

Американская разведка рассматривает четыре возможных неожиданных сценария, которые могут оказать влияние на ход войны, пишет издание The New York Times, ссылаясь на один из документов из возможной утечки секретных документов Пентагона, обстоятельства которой расследует министерство юстиции США.
Первый сценарий заключается в смерти Владимира Путина, второй - в смерти президента Украины Владимира Зеленского. Третий сценарий представляет собой смену руководства российской армии, а четвертый - возможный «удар Украины по Кремлю», передает DW.
В документе говорится, что эти сценарии могут как повлиять на ход войны, так и не оказать на него существенного влияния. Кроме того, они могут привести как к эскалации, так и к мирным переговорам, с помощью которых закончится война.
Издание пишет, что Вашингтон наиболее обеспокоен сценарием «удар Украины по Кремлю» (в документе отсутствует его подробное описание), так как он может привести к резкой эскалации со стороны России, включающей в себя применение тактического ядерного оружия. Однако этот удар может привести Путина и к необходимости переговоров, считает разведка.
В документе не содержится оценка, насколько вероятен тот или иной сценарий.
Данные о состоянии армий Украины и России
Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.
В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции, в частности, российские потери были занижены, а украинские - завышены.
Вместе с тем документы, которых в сети появилось больше 100, включают в себя информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке.