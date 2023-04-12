Разведка США допускает смерть Путина и удар Киева по Кремлю

Первый сценарий заключается в смерти Владимира Путина, второй - в смерти президента Украины Владимира Зеленского. Третий сценарий представляет собой смену руководства российской армии, а четвертый - возможный «удар Украины по Кремлю», передает DW.

В документе говорится, что эти сценарии могут как повлиять на ход войны, так и не оказать на него существенного влияния. Кроме того, они могут привести как к эскалации, так и к мирным переговорам, с помощью которых закончится война.

Издание пишет, что Вашингтон наиболее обеспокоен сценарием «удар Украины по Кремлю» (в документе отсутствует его подробное описание), так как он может привести к резкой эскалации со стороны России, включающей в себя применение тактического ядерного оружия. Однако этот удар может привести Путина и к необходимости переговоров, считает разведка.

В документе не содержится оценка, насколько вероятен тот или иной сценарий.

Данные о состоянии армий Украины и России

Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.

В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции, в частности, российские потери были занижены, а украинские - завышены.