Новая учебная программа: в русских школах увеличат число уроков эстонского

По новой учебной программе в школах уже со следующего учебного года увеличится количество уроков эстонского языка, однако это лишь усугубит нехватку педагогов в русскоязычных школах, некоторые из которых будут вынуждены отказаться от обучения эстонскому языку в небольших группах, сообщает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».
«Мы увеличиваем количество часов эстонского языка в неделю. В первой школьной ступени добавится два часа, во второй - час. Эти уроки добавятся за счет отмены части уроков русского языка, так что общий объем уроков не увеличится», - сказал глава отдела языковой политики Министерства образования Ингар Дуболазов.
Хотя в университетах увеличили набор будущих преподавателей эстонского языка, и для привлечения студентов на эти места Министерство образования планирует разработать систему стипендий, пока школам приходится формировать педсостав из того, что есть.