Новая учебная программа: в русских школах увеличат число уроков эстонского

По новой учебной программе в школах уже со следующего учебного года увеличится количество уроков эстонского языка, однако это лишь усугубит нехватку педагогов в русскоязычных школах, некоторые из которых будут вынуждены отказаться от обучения эстонскому языку в небольших группах, сообщает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».