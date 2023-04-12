Украинцам будут выдавать повестки в армию вне зависимости от места жительства. Что это изменит

В период военного положения и мобилизации выезд за пределы страны мужчинам запрещен.

И именно побеги за границу - один из самых популярных способов уклонения от армии. Известно, например, что некоторые люди платили взятки, приписывали себе лишнего ребенка, выдавали себя за водителей гуманитарных организаций (водителям, морякам, железнодорожникам и другим людям, чья работа связана с поездками, покидать Украину можно). Наконец, в 2022-2023 годах десятки людей пытались переплыть реку на границе с Румынией и Венгрией. Поимкой уклонистов занимаются Госпогранслужба и СБУ.

Точное количество мобилизованных и уклонистов украинские власти ни разу не называли публично.

Как власти решили ужесточить призыв

7 апреля 2023 года на «Правительственном портале» Украины появился текст постановления о внесении изменений в «Положение о территориальных центрах комплектования и социального учета». Главное изменение: во время военного положения центры комплектования могут призывать граждан вне зависимости от их регистрации по месту жительства.

С начала 2023 года центры комплектования работают максимально активно: они не только призывают в ВСУ, но и обновляют данные о военнообязанных. В результате по всей стране сложилась практика, когда повестки могли вручать на блокпостах при досмотре автомобилей, на улицах и в других общественных местах. Зачастую это приводило к тому, что человек получал повестку в незнакомом для себя городе, куда он просто на три дня приехал в командировку.