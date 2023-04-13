Кристина Каллас: с 24 года в ряде русских школ первые классы уже не откроются, даты перехода незыблемы

– Бесплатное высшее образование – под вопросом?
– Нет! Четко сказано, что нынешняя система бесплатного высшего образования сохранится в прежнем объеме и формате. Вузы смогут спрашивать деньги за преподавание на эстонском (сейчас – только за учебу на английском) в том случае, если речь идет о втором высшем образовании – это для тех, кто уже имеет магистерскую степень. Имеются в виду годичные магистерские программы. Докторскую степень до сих пор можно было получать только бесплатно, в дальнейшем положение дел может измениться.
– Что касается школ, то продолжится ли практика, которая позволят за пару месяцев превратить в учителя человека с улицы, владеющего эстонским?
– Чтобы получить корочки педагога, нужно отучиться два года в магистратуре. Магистры в конкретной сфере, например по физике или математике, могут приобрести право преподавания за один год обучения в университете.
– Не отменят ли для них гранты?
– Надеюсь, что всё останется бесплатным, поскольку учителя нам нужны. Для «Ээсти-200» очень важно не только требование к учителю по владению эстонским, но и качество преподавания. Школы должны понимать, что найти кого-то с улицы с эстонским – это не вариант.
– Что ждет педагогов, которые не владеют эстонским на уровень С1?
– Таковых около 2200 человек. Есть языковые курсы, и они еще будут постоянно открываться. Второй вариант – преподавать русский как родной. Нам удалось договориться в коалиции, что русский не будет переведен в разряд факультативных предметов, он останется в основной программе и будет преподаваться как родной язык.