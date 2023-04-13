Кристина Каллас: с 24 года в ряде русских школ первые классы уже не откроются, даты перехода незыблемы

– Образование – это единственная сфера, инвестиции в которую не заморожены. Деньги и дальше будут вливаться в зарплатный фонд школ, который в будущем году увеличится на 20%. Это не гарантирует повышения зарплат всем учителям. Директор сможет увеличивать их тем педагогам, в которых школа очень нуждается и вынуждена конкурировать за них с рыночными зарплатами, которые предлагаются таким специалистам в других сферах.

Сегодня нереально обещать рост минимальной зарплаты всем учителям.

За последние пять лет расходы бюджета росли в два раза быстрее доходов. Ежегодно расходы увеличивались на 8–12%, а экономика только на 3–4%. Так что у нас не осталось вариантов. Рост минимальной зарплаты учителей обеспечить невозможно. Мы договорились в коалиции только о том, чтобы повысить фонд заработной платы, который позволит директорам маневрировать с зарплатами при найме сотрудников. Кроме того, повысятся стипендии для студентов. Высшему образованию будет ежегодно будет гарантирован 15-процентный рост финансирования.

Сегодня минимальная зарплата учителей составляет 1749 евро брутто.

– А как же насчет обещания коалиции увеличить среднюю зарплату учителя до 120% от средней по стране?