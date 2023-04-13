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Кристина Каллас: с 24 года в ряде русских школ первые классы уже не откроются, даты перехода незыблемы

"Педагоги без С1 в школе работать не смогут"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Даты перехода на эстонский пересмотру не подлежат
  • Эстонским школам пора готовиться к наплыву учеников
  • Русский не будет переведен в разряд факультативов

Новой коалиции предстоит претворить в жизнь закон о полном переводе образования на эстонский язык. Выполнима ли миссия? Чем аукнется тотальная экономия? Поступить на бюджет в вузах станет сложнее? Высшее образование сделают платным? Повышение зарплат учителям отложат?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире будущий министр образования, вице-председатель партии «Ээсти-200» Кристина Каллас.

Выдержки из беседы:

– С понедельника вы ступите в должность министра и начнете заниматься реформой русских школ. Что для вас в приоритете – единая школа, полный переход на эстонский внутри существующих школ или создание индивидуальных планов?

– Это всё будет работать в комплексе. Где-то начнется слияние школ, где-то понадобится разработать индивидуальные планы для перевода школ на эстонский язык.

Новая коалиция отличается от предыдущей тем, что мы не будем отталкивать русских детей от эстонских школ. Если туда хлынет поток желающих, мы поддержим это стремление.

Конечно, мы не сможем принять всех желающих в эстонские школы Кохтла-Ярве или Йыхви, где просто нет мест, но такая возможность существует в Тарту, Пярну, Валга, Кивиыли, Тапа, где эстонские школы не забиты до отказа учениками.

Во-вторых, в некоторых самоуправлениях назрела необходимость слияния ряда школ. Отдельно держать там так называемую русскую школу нет смысла. При этом слияние не произойдет в один год – бабах и все школы слили. Этот процесс будет постепенным.

С 2024 годы в небольших русских школах первые классы просто не откроются, новый первый класс появится уже в эстонской школе.

Могут ли в Таллинне в 24 году не открыться первые классы в русских школах? Нет, такой подход здесь не сработает. Это отдельная тема.

В-третьих, методика преподавания на эстонском языке должна быть адаптирована к каждой ситуации в отдельности. Подчеркиваю, что у нас есть все необходимые методики, в том числе метод языкового погружения.

– Только нет учителей, готовых применять эти методики?

– Есть и учителя! Их готовит Тартуский университет, нужно только увеличить количество. К этому добавится переобучение тех учителей, которые способны преподавать предмет на эстонском.

Никто не будет отодвигать даты перехода! До сих пор вопрос упирался только в нежелание заниматься этим переходом.

Некоторые директора просто боятся этого. А вот нарвские директора, с которыми я встречалась три недели назад, сказали, что готовы к переходу: у них есть учителя. Первые и четвертые классы с 2024 года начнут полностью преподавать на эстонском языке либо применять метод языкового погружения.

– Не выльется ли составление индивидуальных планов в то, что администрации школ и самоуправления будут добиваться особого статуса для каждой школы?

– Если под особым статусом подразумевается отсрочка перехода, то этого не будет!

Наличие индивидуальных планов означает, что ряд школ, практикующих языковое погружение, перейдут на эстонский досрочно, некоторые школы будут слиты с эстонскими. В Ида-Вирумаа потребуется другой подход. Универсальной учебной программы не будет, она будет адаптирована под потребности регионов и школ.

– Повышение зарплаты учителям заморожено на 4 года? Бюджет сферы образование будет напрямую зависеть от роста экономики?

– Образование – это единственная сфера, инвестиции в которую не заморожены. Деньги и дальше будут вливаться в зарплатный фонд школ, который в будущем году увеличится на 20%. Это не гарантирует повышения зарплат всем учителям. Директор сможет увеличивать их тем педагогам, в которых школа очень нуждается и вынуждена конкурировать за них с рыночными зарплатами, которые предлагаются таким специалистам в других сферах.

Сегодня нереально обещать рост минимальной зарплаты всем учителям.

За последние пять лет расходы бюджета росли в два раза быстрее доходов. Ежегодно расходы увеличивались на 8–12%, а экономика только на 3–4%. Так что у нас не осталось вариантов. Рост минимальной зарплаты учителей обеспечить невозможно. Мы договорились в коалиции только о том, чтобы повысить фонд заработной платы, который позволит директорам маневрировать с зарплатами при найме сотрудников. Кроме того, повысятся стипендии для студентов. Высшему образованию будет ежегодно будет гарантирован 15-процентный рост финансирования.

Сегодня минимальная зарплата учителей составляет 1749 евро брутто.

– А как же насчет обещания коалиции увеличить среднюю зарплату учителя до 120% от средней по стране?

– На сегодня учителя получают в среднем 111% от средней по стране, это более 2000 евро брутто. В следующем году сумма должна достичь 2100 евро. 120% от средней составило бы около 2400 евро. Мы постепенно движемся к этой цели, но многое будет зависеть от финансовых реалий в стране. При спаде экономики сложно сохранять оптимизм в отношении следующего года.

– Бесплатное высшее образование – под вопросом?

– Нет! Четко сказано, что нынешняя система бесплатного высшего образования сохранится в прежнем объеме и формате. Вузы смогут спрашивать деньги за преподавание на эстонском (сейчас – только за учебу на английском) в том случае, если речь идет о втором высшем образовании – это для тех, кто уже имеет магистерскую степень. Имеются в виду годичные магистерские программы. Докторскую степень до сих пор можно было получать только бесплатно, в дальнейшем положение дел может измениться.

– Что касается школ, то продолжится ли практика, которая позволят за пару месяцев превратить в учителя человека с улицы, владеющего эстонским?

– Чтобы получить корочки педагога, нужно отучиться два года в магистратуре. Магистры в конкретной сфере, например по физике или математике, могут приобрести право преподавания за один год обучения в университете.

– Не отменят ли для них гранты?

– Надеюсь, что всё останется бесплатным, поскольку учителя нам нужны. Для «Ээсти-200» очень важно не только требование к учителю по владению эстонским, но и качество преподавания. Школы должны понимать, что найти кого-то с улицы с эстонским – это не вариант.

– Что ждет педагогов, которые не владеют эстонским на уровень С1?

– Таковых около 2200 человек. Есть языковые курсы, и они еще будут постоянно открываться. Второй вариант – преподавать русский как родной. Нам удалось договориться в коалиции, что русский не будет переведен в разряд факультативных предметов, он останется в основной программе и будет преподаваться как родной язык.

– Очевидно, что 2200 педагогов не смогут перейти на преподавание русского языка, они ведь специалисты по разным предметам. Что им остается?

– К сожалению, они в школе работать не смогут.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: вузы сделают платными, школы переведут на эстонский без учителей и методик? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: вузы сделают платными, школы переведут на эстонский без учителей и методик? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Konstantin Sednev
  • Что в приоритете у нового министра – единая школа, обучение на эстонском внутри русских школ или создание индивидуальных планов перехода?
  • Не выльется ли индивидуальный подход в предоставление особого статуса каждой школе?
  • Как перейти на эстонский без учителей и методик?
  • Продолжится ли практика, позволяющая за пару месяцев превратить в учителя человека без педагогического образования?
  • Что ждет тех педагогов, которые не владеют эстонским на С1? Всем – в помощники учителей или на улицу?
  • Каким школам ждать смены директоров? 
  • Повышение зарплат учителей в силу жесткой экономии бюджетных средств станет невозможным?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

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