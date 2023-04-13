Студия Postimees: вузы сделают платными, школы переведут на эстонский без учителей и методик?

Новой коалиции предстоит претворить в жизнь закон о полном переводе образования на эстонский язык. Выполнима ли миссия? Чем аукнется тотальная экономия? Поступить на бюджет в вузах станет сложнее? Высшее образование сделают платным? Повышение зарплат учителям отложат?