Новой коалиции предстоит претворить в жизнь закон о полном переводе образования на эстонский язык. Выполнима ли миссия? Чем аукнется тотальная экономия? Поступить на бюджет в вузах станет сложнее? Высшее образование сделают платным? Повышение зарплат учителям отложат?
Студия Postimees: вузы сделают платными, школы переведут на эстонский без учителей и методик?
14:00 Кристина Каллас
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире будущий министр образования, вице-председатель партии «Ээсти-200» Кристина Каллас. Смотрите беседу в студии в 14:00!
- Что в приоритете у нового министра – единая школа, обучение на эстонском внутри русских школ или создание индивидуальных планов перехода?
- Не выльется ли индивидуальный подход в предоставление особого статуса каждой школе?
- Как перейти на эстонский без учителей и методик?
- Продолжится ли практика, позволяющая за пару месяцев превратить в учителя человека без педагогического образования?
- Что ждет тех педагогов, которые не владеют эстонским на С1? Всем – в помощники учителей или на улицу?
- Каким школам ждать смены директоров?
- Повышение зарплат учителей в силу жесткой экономии бюджетных средств станет невозможным?
- Бесплатное высшее образование – под вопросом?
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