Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: вузы сделают платными, школы переведут на эстонский без учителей и методик?

14:00 Кристина Каллас
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Новой коалиции предстоит претворить в жизнь закон о полном переводе образования на эстонский язык. Выполнима ли миссия? Чем аукнется тотальная экономия? Поступить на бюджет в вузах станет сложнее? Высшее образование сделают платным? Повышение зарплат учителям отложат?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире будущий министр образования, вице-председатель партии «Ээсти-200» Кристина Каллас. Смотрите беседу в студии в 14:00!

  • Что в приоритете у нового министра – единая школа, обучение на эстонском внутри русских школ или создание индивидуальных планов перехода?
  • Не выльется ли индивидуальный подход в предоставление особого статуса каждой школе?
  • Как перейти на эстонский без учителей и методик?
  • Продолжится ли практика, позволяющая за пару месяцев превратить в учителя человека без педагогического образования?
  • Что ждет тех педагогов, которые не владеют эстонским на С1? Всем – в помощники учителей или на улицу?
  • Каким школам ждать смены директоров? 
  • Повышение зарплат учителей в силу жесткой экономии бюджетных средств станет невозможным?
  • Бесплатное высшее образование – под вопросом?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх