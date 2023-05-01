Музей Каламая: сокровища, найденные за обоями, на чердаках и в подвалах

В Таллинне такое не практикуется. Не могу быть уверенной в этом на сто процентов, но до СМИ информация об искателях подобных раритетов в последнее время не доходила. Да и ассортимент у нас не велик: чердаки Старого города изучены вдоль и поперек, а в Каламая - какие могут быть сокровища? Однако люди часто не знают: то, что они считают никчемным мусором, в музее может превратиться в уникальный экспонат. Даже старые обои, которые вы обнаружили в процессе ремонта недавно купленной квартиры, могут представлять музейный интерес.

С чего началась коллекция

Именно так действуют интересующиеся историей жители Каламая, превращающие старые потертые интерьеры купленных ими квартир в европейские жилища по последней моде - они аккуратно снимают со стен слои старых обоев и несут не на помойку, а в музей.

Первые обои, положившие начало музейной коллекции, куратор выставки в Музее Каламая Туули Сильбер собственноручно сняла со стены квартиры в доме на Каларанна, 4, когда этого музея еще и в помине не было. А самые старые обои, найденные в Каламая, относятся к концу XIX века и украшали комнаты дома на Соо, 20.

Отреставрированные фрагменты обоев очень красивы. Фото: Мадис Вельтман / Postimees