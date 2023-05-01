На телеканале Discovery идут передачи, где охотники за антиквариатом или просто винтажными вещицами готовы залезть даже в обвалоопасный дом, чтобы извлечь из-под развалин сломанный стул или разбитую лампу. Потом по сюжету, естественно, оказывается, что находка стоит больших денег, стоит ее немного почистить и выставить на интернет-портале…
Сокровища в квартирах: жители Таллинна зачастую принимают уникальные экспонаты за никчемный мусор, а зря!
В Таллинне такое не практикуется. Не могу быть уверенной в этом на сто процентов, но до СМИ информация об искателях подобных раритетов в последнее время не доходила. Да и ассортимент у нас не велик: чердаки Старого города изучены вдоль и поперек, а в Каламая - какие могут быть сокровища? Однако люди часто не знают: то, что они считают никчемным мусором, в музее может превратиться в уникальный экспонат. Даже старые обои, которые вы обнаружили в процессе ремонта недавно купленной квартиры, могут представлять музейный интерес.
С чего началась коллекция
Именно так действуют интересующиеся историей жители Каламая, превращающие старые потертые интерьеры купленных ими квартир в европейские жилища по последней моде - они аккуратно снимают со стен слои старых обоев и несут не на помойку, а в музей.
Первые обои, положившие начало музейной коллекции, куратор выставки в Музее Каламая Туули Сильбер собственноручно сняла со стены квартиры в доме на Каларанна, 4, когда этого музея еще и в помине не было. А самые старые обои, найденные в Каламая, относятся к концу XIX века и украшали комнаты дома на Соо, 20.
«Интерьеры квартир в деревянных домах Каламая до сих пор изучались лишь выборочно, поэтому на основе собранных до сих пор образцов обоев было трудно делать далеко идущие выводы. Постоянно расширяющаяся музейная коллекция создает основу для будущих исследований, на основе которых мы можем больше узнать о дизайне интерьеров Каламая», - рассказала историк и искусствовед Кадри Калласте.
«Обои рассказывают нам о бывших жителях, их социальном статусе и чувстве прекрасного, а также об эпохе и выборе товаров, специфичных для данной местности. С помощью исследования слоев обоев можно определить прежнее назначение комнаты и получить более полное представление о ее первоначальном оформлении», - отметила Калласте.
В отличие от эстонских мыз и городских домов, где мало жилых помещений с полностью сохранившимися историческими обоями, в неотремонтированных квартирах в предместьях Таллинна до сих пор можно найти богатый слой обоев: от периода югенд-стиля со специфическим цветочным рисунком, удивительным образом сохранившими яркие краски до обоев 60-х годов - тусклых и маловыразительных.
Вторая жизнь старых обоев
Реставрировали обои для выставки консерваторы Городского музея Аннели Мийль и Мерике Нейдорп. Мерике специализируется на реставрации текстиля и, как по заказу, живет в одном из домов на улице Соо. Ей удалось снять целые наслоения старых обоев в квартирах, из которых прежние жильцы переехали, а новые еще не начали ремонт. Например, в доме по адресу Соо, 16 в одной комнате было тринадцать (!) слоев обоев. Разноцветные обои перемежались старыми газетами, по которым можно определить время оклейки.
«Вот, например, газета 1886 года на немецком языке, потом клочок издания 1930-х годов», - показывает реставратор. Можно даже прочитать, что там написано. Туули Сильбер приносит лупу, и мы пытаемся рассмотреть текст, набранный на эстонском языке готическим шрифтом. Оказывается, это - колонка брачных объявлений!
«Слои было трудно отделять один от другого, - рассказывает Нейдорп. - Их увлажняют с помощью дистиллированной воды, оставляют набухать, затем с бумаги удаляют некачественный клейстер. Затем фрагменты обоев нужно аккуратно высушить, чтобы их поверхность стала ровной. Для этого используется горячий пар. В общем, это очень кропотливая работа, требующая терпения и времени».
Спрашиваю у Мерике Нейдорп, как сейчас выглядят квартиры в ее доме - все оформлены в скандинавском стиле или еще сохранилось что-то из времен Эстонской республики? «Да, все квартиры отремонтированы, осталась только одна…», - реставратор замолкает, подбирая слова. «Стильная? Или просто старая?» - пытаюсь помочь. «Скажем так, старая, но по-своему стильная квартира. Обои там точно есть», - улыбается она.
Под обоями скрыта история
Фрагменты обоев приходят в музей разными путями. Вот, например, обои из дома с улицы Вабрику, Новые жильцы квартиры, требующей капитального ремонта, хотели поместить их в раму, создав и памятный экспонат, и предмет интерьера. С картиной что-то не заладилось, и куски обоев стали экспонатом выставки.
Уже упомянутые брачные объявления, конечно, пикантны, но вот на клочке уцелевшей газеты 1926-го года мы видим список партий и результаты голосования на парламентских выборах. Это уже серьезный экспонат!
В экспозиции выставлены находки, обнаруженные в ходе ремонтов, а на чердаках и в подвалах. Художник-оформитель выставки Силья Саарепуу оформила стенд с экспонатами как прозрачную колонну, пробивающую потолок. Здесь стеклянные пузырьки, пустые бутылки, тетрадки, коробочка с сокровищами - фотографиями, значками и… шелковыми чулками на пажиках. Есть письмо в коверте с конкретным адресом, а есть - листочек с диктантом на русском языке, датированный 1900-м годом.
«Обои сегодня - не менее популярны, чем белые стены в скандинавском стиле, - резюмирует Калласте. - Их используют дизайнеры в стильных кафе и бутиках, среди обычных потребителей есть настоящие фанаты обоев, которые никогда им не изменяют. Обои используют для оформления акцентных стен в квартирах. К тому же многочисленные фирмы-изготовители выпускают огромное количество самых разнообразных обоев, поэтому об уменьшении спроса говорить не приходится».
С выставкой «Обои Каламая и то, что можно найти под ними» открыта в Музее Каламая по адресу Коцебу, 16. Музей открыт по средам и четвергам с 13 до 20, а по пятницам, субботам и воскресеньям с 11 до 18.