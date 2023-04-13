Куда обращаться, если мошенником оказалось правительство моей республики?

Одной из расхожих истин, которая уже некоторое время подавляла прирост населения эстонцев, является широко распространенное мнение, что мудрая женщина не будет заводить больше детей, чем она может воспитать одна. Но на этот раз недоумком оказался не так и не нагулявшийся отец-кукушка, а мое родное государство.

Мой первый сын родился в 2019 году. Мы его очень ждали и планировали его появление на свет. И если рождение первого ребенка можно было охарактеризовать как выход нашей семьи из состояния полной бездетности, то второй сын, в 2021 году, родился по несколько иным причинам.

Я не хотела, чтобы мой ребенок рос один. Сколько бы я ни видела детей, растущих в одиночестве, я всегда чувствовала, что в их жизни чего-то не хватает. Я хотела, чтобы у моих детей была небольшая разница в возрасте. Я хотела, чтобы они вместе играли. Самое главное, я осознала, что однажды нас с мужем не станет. Я хотела, чтобы у моих детей была поддержка семьи и родственников даже после этого. Чтобы у них был кто-то, с кем их общие корни достигают самого глубокого слоя земли. Кто-то, с кем они разделяют детские воспоминания.

Если инфляция продолжит так лютовать, то через несколько лет от этого пособия останется только песок, просыпающийся между пальцами.