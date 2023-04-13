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Куда обращаться, если мошенником оказалось правительство моей республики?

Кярт Куннус
, гражданин
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Председатели коалиционных партий Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия, слева), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Хуссар («Ээсти 200») после подписания соглашения.
Председатели коалиционных партий Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия, слева), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Хуссар («Ээсти 200») после подписания соглашения. Фото: Madis Veltman
  • ​Похоже, что правительству нет дела до эстонскости
  • При планировании семьи многие учитывали пособие на третьего ребенка
  • Поведение правительства открывает возможности для национал-консерваторов

Новое правительство нарушило обещания, изменив Закон о детских пособиях, и тем самым подорвало доверие общества, считает мать двоих детей Кярт Куннус.

Одной из расхожих истин, которая уже некоторое время подавляла прирост населения эстонцев, является широко распространенное мнение, что мудрая женщина не будет заводить больше детей, чем она может воспитать одна. Но на этот раз недоумком оказался не так и не нагулявшийся отец-кукушка, а мое родное государство.

Мой первый сын родился в 2019 году. Мы его очень ждали и планировали его появление на свет. И если рождение первого ребенка можно было охарактеризовать как выход нашей семьи из состояния полной бездетности, то второй сын, в 2021 году, родился по несколько иным причинам.

Я не хотела, чтобы мой ребенок рос один. Сколько бы я ни видела детей, растущих в одиночестве, я всегда чувствовала, что в их жизни чего-то не хватает. Я хотела, чтобы у моих детей была небольшая разница в возрасте. Я хотела, чтобы они вместе играли. Самое главное, я осознала, что однажды нас с мужем не станет. Я хотела, чтобы у моих детей была поддержка семьи и родственников даже после этого. Чтобы у них был кто-то, с кем их общие корни достигают самого глубокого слоя земли. Кто-то, с кем они разделяют детские воспоминания.

Если инфляция продолжит так лютовать, то через несколько лет от этого пособия останется только песок, просыпающийся между пальцами.

В своих мечтах я на самом деле хотела еще одного ребенка. Что тут скрывать, в какой-то степени я хотела маленькую сестрёнку для старших братьев. Я читала, что взросление с братьями и сестрами противоположного пола полезно для человеческого развития во многих социальных аспектах. Кроме того, таким образом у моих детей в дальнейшем будет еще лучшая сеть поддержки. Но трезво взглянув на финансовое положение семьи и размер жилого помещения, я понимала, что это, вероятнее всего, не удастся. К тому времени, когда мы сможем улучшить свое финансовое положение, мы оба будем просто слишком стары, чтобы иметь детей.

Но тогда - лучик света! Семейное пособие, которого должно хватить на увеличение жилплощади – да еще и индексированное семейное пособие! В свои немногочисленные свободные минуты я следила за политической дискуссией на эту тему и надеялась, что, может быть, так и сложится. И оно сложилось. Поскольку родительское пособие существует уже достаточно лет, чтобы проникнуть в жизнь и сознание всех жителей, я полагала, что так же будет и с этим пособием. Я подумала, что теперь наконец-то начнут делать реальные шаги в более широком плане, чтобы эстонскость сохранялась. Потому что, помимо мыслей моих личных перспективах, беспокойство о том, что однажды не останется людей, говорящих по-эстонски, звучит как бурдон в моем сознании.

Решили завести третьего ребенка. Подумано – сделано. Наша семья ожидает пополнение этой осенью. В мыслях я уже отремонтировала кухню, чтобы все пятеро могли поместиться за одним столом. Я думала о том, как организовать повседневную логистику и что нам придется помещать три автокресла в большей, чем нынешняя, машине.

И теперь вдруг словно ковер вырывают у вас из-под ног. Одно дело, что семейные пособия будут сокращены на 200 евро, потому что это, как утверждается, оскорбляет чувство справедливости слишком у многих. Еще более раздражающим, чем этот факт, является то, что индексация пособия будет отменена. Если инфляция продолжит так лютовать, то через несколько лет от этого пособие останется только песок, просыпающийся между пальцами. Потеря льгот по налогу с оборота – это как удар по затылку, когда ты уже сбит с ног.

Новый закон оставался в силе всего пару месяцев! И они уже принимаются его менять? Я дико извиняюсь, но в предыдущем правительстве, принявшем такое решение, были те же белки и соцдемы. Должны ли мы действительно сделать вывод, что «Ээсти 200» является тем корнем зла, который смог так сильно изменить умы как социалистов, так и партии премьер-министра, внедрившись в правительство?

Или что думать о рассуждениях о том, что сейчас, как во внезапном озарении, правительство поняло, что денег все-таки не хватает? И в то же время Кая Каллас говорит, что это не проблема, возникшая из ниоткуда. В мои обязанности как гражданина не входит водя пальцем сверяться в государственном бюджете и лично оценивать, сможет ли правительство сдержать свои обещания. Я должна быть в состоянии доверять решениям правительства и соответствующим образом корректировать свои жизненные решения. Если бы я знала, что только что принятый закон будет переделан так быстро, я бы сейчас не была беременна.

Одно из объяснений состоит в том, что пособие для многодетной семьи задело чувство справедливости тех, у кого меньше детей. Об этом можно говорить, и я лично считаю, что им тоже нужна дополнительная поддержка. Но я снова извиняюсь, в моем понимании, совершенно несправедливо, если дается обещание, которое так удобно отзывается после выборов. Это не было не какое-нибудь обещание пьяного соседа вернуть деньги на водку в день пенсии, а закон, принятый Рийгикогу и одобренный правительством, а также провозглашенный президентом. Получается, что одну провозглашенную несправедливость можно компенсировать другой несправедливостью?

Так что же тогда следует думать о других законах и решениях? Есть много людей, которые с радостью приветствуют закон о равенстве в праве на вступление в брак. Получается, было бы приемлемо, если бы следующее правительство снова отменило этот закон? Кстати, может ведь пойти и так, потому что такая лживая политика хорошо сыграет на руку консервативным силам. И они смогут сказать, что прецедент создан, в Эстонии теперь в порядке вещей законы, срок жизни которых сравним со сроком жизни мотылька.

Или что думать о рассуждениях о том, что сейчас, как во внезапном озарении, правительство поняло, что денег все-таки не хватает? И в то же время Кая Каллас говорит, что это не проблема, возникшая из ниоткуда.

Еще более серьезная проблема сейчас заключается в том, как теперь молодые семьи будут относиться к обещаниям государства хоть как-то поддержать их. Даже если бы завтра снова был объявлен действующим прежний закон о семейных пособиях, доверие к государству все равно пострадает. А что еще такое мандат, как не доверие?

Я лично чувствую себя обманутой. Если интернет-магазин окажется мошенническим, я могу обратиться в защиту прав потребителей. Но куда мне обращаться, если правительство моей республики оказалось мошенником? В суд? Такой ход событий исключать нельзя, ведь наверняка есть и другие, кто осмелился принять решение завести третьего ребенка именно из-за новых семейных пособий.

Тем, кто хочет попрекнуть, мол, «не рожайте больше, чем можете вырастить сами», напомню, что это пособие было предназначено служить именно этой цели: оно должно было способствовать возможности завести третьего ребенка.

Осенью в нашей семье появляется третий сын. Однако на этот раз я больше не буду думать о той возможности, что, следующей вдруг да и получится дочка. Вся политическая обстановка и законодательство, подход к которому определяется конъюнктурой, воздвигли непреодолимую стену перед дальнейшим расширением нашей семьи. Кто знает, может, скоро мне самой придется платить налоги государству за то, что у меня вообще есть дети? Похоже, что если кошелек государства станет слишком легок, то даже для такого решения нашлось бы какое-то JOKK-оправдание.

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