Куда обращаться, если мошенником оказалось правительство моей республики?

Одной из расхожих истин, которая уже некоторое время подавляла прирост населения эстонцев, является широко распространенное мнение, что мудрая женщина не будет заводить больше детей, чем она может воспитать одна. Но на этот раз недоумком оказался не так и не нагулявшийся отец-кукушка, а мое родное государство.
Мой первый сын родился в 2019 году. Мы его очень ждали и планировали его появление на свет. И если рождение первого ребенка можно было охарактеризовать как выход нашей семьи из состояния полной бездетности, то второй сын, в 2021 году, родился по несколько иным причинам.
Я не хотела, чтобы мой ребенок рос один. Сколько бы я ни видела детей, растущих в одиночестве, я всегда чувствовала, что в их жизни чего-то не хватает. Я хотела, чтобы у моих детей была небольшая разница в возрасте. Я хотела, чтобы они вместе играли. Самое главное, я осознала, что однажды нас с мужем не станет. Я хотела, чтобы у моих детей была поддержка семьи и родственников даже после этого. Чтобы у них был кто-то, с кем их общие корни достигают самого глубокого слоя земли. Кто-то, с кем они разделяют детские воспоминания.
Если инфляция продолжит так лютовать, то через несколько лет от этого пособия останется только песок, просыпающийся между пальцами.
В своих мечтах я на самом деле хотела еще одного ребенка. Что тут скрывать, в какой-то степени я хотела маленькую сестрёнку для старших братьев. Я читала, что взросление с братьями и сестрами противоположного пола полезно для человеческого развития во многих социальных аспектах. Кроме того, таким образом у моих детей в дальнейшем будет еще лучшая сеть поддержки. Но трезво взглянув на финансовое положение семьи и размер жилого помещения, я понимала, что это, вероятнее всего, не удастся. К тому времени, когда мы сможем улучшить свое финансовое положение, мы оба будем просто слишком стары, чтобы иметь детей.