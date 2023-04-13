Полиция ограничила число верующих в Иерусалиме на Пасху. Церковные лидеры недовольны

По их словам, в прошлом году на церемонии схождения Благодатного огня в храме присутствовало около 10 тысяч человек, в этом же году их число ограничено 1800.

Полиция, отвечающая за безопасность в Восточном Иерусалиме, где находится святыня, заявляет, что, вводя ограничения, тем самым обеспечивает безопасность верующих.

Противостояние дошло до того, что некоторые представители церкви призвали паломников просто игнорировать эти ограничения.

«Мы проведем церемонию и пригласим на нее всех, кто желает поклониться вместе с нами», - заявил в среду архимандрит Элладской православной церкви Матеос Сиопсис.

На пресс-конференции присутствовали представители шести хритианских конфессий, управляющих святыней -греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской.

«Ясно выразив свои намерения, мы позволяем властям действовать по своему усмотрению. Мы будем вести службы как всегда, и делать это в мире», - добавил он.

Однако это обращение церковных иерархов к местным христианам и иностранным паломникам может привести к хаосу в Старом городе, где полиция уже установила дополнительные контрольно-пропускные пункты.

В прошлом году в социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлены потасовки с прихожанами, которых офицеры не пускали в храм.

«Слишком замкнутое пространство»

Прихожане на службе в храме Гоба Господня Фото: Reuters

Ритуал Схождения Благодатного огня уходит своими корнями в глубь веков и, как правило, на нем всегда присутствует очень много людей.