Bolt и Citybee поддерживают налог на автомобили

Хотя обе предоставляющие услуги каршеринга компании имеют большой парк автомобилей, и Bolt, и Citybee считают, что люди скорее откажутся от личных автомобилей в пользу арендованного автомобиля, пишет dv.ee.
«В отношении налога на автомобили не подготовлено еще ни одного законопроекта, однако в целом мы поддерживаем данное предложение. Эстония – единственная страна в Европе, где нет налога на автомобили», – сказал специалист по коммуникациям Bolt Хенри Аррас, а также добавил, что за последние десятилетия в Эстонии рекордными темпами росло число автомобилей, поэтому нынешняя политика должна быть пересмотрена.
Руководитель эстонского подразделения Citybee Эгерт Кивисаар также заявил, что детали законопроекта еще до конца не известны, но в принципе компания поддерживает политику, которая направлена на сокращение количества старых и более загрязняющих окружающую среду автомобилей.
«Разумеется, нужно учитывать жителей сельской местности, которые в значительной степени зависят от личного автомобиля из-за недостаточного транспортного сообщения, и которых точно не нужно перегружать налогами», – добавил Кивисаар.
Эту проблему признал и представитель Bolt.
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