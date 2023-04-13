Bolt и Citybee поддерживают налог на автомобили

«В отношении налога на автомобили не подготовлено еще ни одного законопроекта, однако в целом мы поддерживаем данное предложение. Эстония – единственная страна в Европе, где нет налога на автомобили», – сказал специалист по коммуникациям Bolt Хенри Аррас, а также добавил, что за последние десятилетия в Эстонии рекордными темпами росло число автомобилей, поэтому нынешняя политика должна быть пересмотрена.