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Завод по производству снарядов – в Эстонию: иностранные производители прицениваются к стране

Мейнхард Пулк
, журналист
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Пока неизвестно, сможет ли Эстония в будущем производить собственные артиллерийские боеприпасы. На фотографии изображен K9.
Пока неизвестно, сможет ли Эстония в будущем производить собственные артиллерийские боеприпасы. На фотографии изображен K9. Фото: Eesti Kaitsevägi

В то время как российская артиллерия превосходит украинскую в четыре раза, европейские страны также ломают голову над тем, как привести собственные мощности производства боеприпасов в соответствие с требованиями времени. Эстония прощупывает почву для привлечения в страну кого-то из иностранных производителей оружия.

Стоимость боеприпасов, которые Эстония израсходовала бы за один день в условиях военного времени, ранее оценивалась в 80-100 миллионов евро. Год назад Эстония увеличила свои запасы боеприпасов на 300 миллионов евро. Учитывая трудные времена для европейской оборонной промышленности, пожалуй, неудивительно, что теперь и здесь хотят начать производство: новое правительство в коалиционном соглашении пообещало поддержать оборонную промышленность и создать промышленный парк для производства боеприпасов, оружия и беспилотников.

В частности, речь идет о переносе в Эстонию завода крупной иностранной компании. В настоящее время создание с нуля конкурентоспособного на международном уровне предприятия не имеет далеко идущих перспектив.

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