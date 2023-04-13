Завод по производству снарядов – в Эстонию: иностранные производители прицениваются к стране

Стоимость боеприпасов, которые Эстония израсходовала бы за один день в условиях военного времени, ранее оценивалась в 80-100 миллионов евро. Год назад Эстония увеличила свои запасы боеприпасов на 300 миллионов евро. Учитывая трудные времена для европейской оборонной промышленности, пожалуй, неудивительно, что теперь и здесь хотят начать производство: новое правительство в коалиционном соглашении пообещало поддержать оборонную промышленность и создать промышленный парк для производства боеприпасов, оружия и беспилотников.