«Каждый день на счету»: неконтролируемое размножение бакланов угрожает природе Эстонии

Организации, объединяющие прибрежных рыбаков, бьют тревогу по поводу чрезмерного размножения бакланов в проливе Вяйнамери, в Рижском и Финском заливах, а также в окрестностях реки Пярну. По их оценке, активное размножение бакланов угрожает рыбным запасам Эстонии, окружающей среде и успешному нересту, особенно лососевых и европейской корюшки.
Прибрежные рыбаки поддерживают решение Департамента окружающей среды о принятии мер по отпугиванию бакланов и ограничению их численности, а также предупреждают о необратимом ущербе природе в результате размножения этих видов птиц.
В 2023 году Департамент окружающей среды внедрил принятую в скандинавских странах практику – смазывать маслом яйца гнездящихся бакланов, а также отпугивать их с мест нереста – и, по словам прибрежных рыбаков, ее важно реализовывать в полном объеме.
«По оценке Департамента окружающей среды, в этом году в Эстонии гнездится более 33 000 пар бакланов, и хотя, по нашим оценкам, реальная численность популяции с учетом миграции еще выше, даже при таком количестве птиц неконтролируемое размножение может привести к значительному сокращению рыбных запасов Эстонии уже в этом году. Под угрозой как природа, так и продовольственная безопасность Эстонии. Особому риску подвержены лососевые реки Пярну, которые в период нереста становятся добычей гнездящихся там птиц. Чтобы не допустить необратимого ущерба природе Эстонии, мы должны действовать быстро, чтобы уменьшить численность бакланов. Без преувеличений – каждый день на счету», – сказала исполнительный директор MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Эста Тамм.
Прибрежные рыбаки также отмечают, что экскременты бакланов обладают сильным разъедающим действием, из-за чего страдает как растительность, так и другие птицы и мелкие животные, места обитания которых быстро разрушаются из-за увеличения численности этих видов птиц. Печальным примером колонии бакланов можно считать полуостров Нида в Литве, лес которого сегодня уничтожен и с годами превратился в серое и безжизненное место.
«Есть много примеров того, как обусловленный изменением климата сдвиг угрожает взаимодействию природных механизмов. Мы должны думать о сознательном поддержании баланса, а не о создании прецедента бесконтрольного размножения птиц одного вида, потому что в конечном счете за естественным балансом стоит среда обитания и продовольственная безопасность всех нас», – добавила Тамм.
Смазывание яиц бакланов маслом – это эффективная практика, которая используется в близлежащих странах на протяжении десятилетий. Разрешение на нее дает Департамент окружающей среды, с которым согласуются все правила. Подобный метод ограничения популяции допускается только в таких местах гнездования, где бакланы составляют не менее 90% от общего числа пернатых. Практика смазывания яиц маслом предусматривает промасливание не более 40% яиц, поскольку в таком случае нет риска, что колония птиц покинет место гнездования.
«Эстонские рыбные запасы только начинают демонстрировать признаки постепенного восстановления, что основано на важных ограничениях на рыболовство, а также на активной работе по защите окружающей среды. Мы должны поддерживать и укреплять эту тенденцию, то есть не допускать, чтобы уже значительно размножившиеся в природе Эстонии виды отрицательно сказывались на восстановлении численности рыбы и благополучии прибрежных территорий», – заключила Тамм.
Организации, объединяющие прибрежных рыбаков, ждут, когда правительство Эстонии и Рийгикогу приступят к работе, чтобы вместе заняться спасением эстонских рыбных запасов и прибрежной природы.