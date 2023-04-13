«Каждый день на счету»: неконтролируемое размножение бакланов угрожает природе Эстонии

Прибрежные рыбаки поддерживают решение Департамента окружающей среды о принятии мер по отпугиванию бакланов и ограничению их численности, а также предупреждают о необратимом ущербе природе в результате размножения этих видов птиц.

В 2023 году Департамент окружающей среды внедрил принятую в скандинавских странах практику – смазывать маслом яйца гнездящихся бакланов, а также отпугивать их с мест нереста – и, по словам прибрежных рыбаков, ее важно реализовывать в полном объеме.

«По оценке Департамента окружающей среды, в этом году в Эстонии гнездится более 33 000 пар бакланов, и хотя, по нашим оценкам, реальная численность популяции с учетом миграции еще выше, даже при таком количестве птиц неконтролируемое размножение может привести к значительному сокращению рыбных запасов Эстонии уже в этом году. Под угрозой как природа, так и продовольственная безопасность Эстонии. Особому риску подвержены лососевые реки Пярну, которые в период нереста становятся добычей гнездящихся там птиц. Чтобы не допустить необратимого ущерба природе Эстонии, мы должны действовать быстро, чтобы уменьшить численность бакланов. Без преувеличений – каждый день на счету», – сказала исполнительный директор MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Эста Тамм.