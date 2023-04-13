Департамент конкуренции заинтересовался происходящим на топливном рынке Эстонии

По словам главы Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, речь идет об экономическом анализе, который напрямую не направлен на выявление возможных нарушений закона. «Цель – понять, как на самом деле работает эстонский топливный рынок. Мы намерены сделать весь процесс анализа максимально прозрачным, чтобы все участники рынка и потребители могли своими глазами увидеть, как работает топливный рынок. Мы надеемся, что наш анализ также даст ответ на то, как происходит ценообразование и правда ли, что если цена на мировом рынке растет, то повышение доходит до АЗС почти сразу, а в случае падение цен на мировом рынке изменения происходят с задержкой, – сказала Пярн-Леэ.

Исследование разделено на этапы и начинается с определения тем, формулирования гипотез и исследовательских вопросов. На этой неделе объемные анкеты были разосланы девяти крупнейшим розничным и оптовым торговцам. В рамках исследования Департамент конкуренции также собирает информацию для оценки прибыльности продажи моторного топлива и других услуг, предоставляемых на АЗС, как изменение цен на мировом рынке топлива влияет на розничные цены в Эстонии, как влияют клиентские программы на конкурентную ситуацию. Также департамент хочет выяснить международные источники поставок топлива.

«Мы хотим привлечь и дать возможность всем заинтересованным сторонам высказать свое мнение», – сказала Пярн-Леэ. С этой целью Департамент конкуренции создаст на своем сайте отдельный раздел, посвященный анализу рынка топлива. Заинтересованным лицам следует ознакомиться с размещенной там информацией и инструкциями относительно формы и сроков подачи мнений.

Ожидается, что Департамент конкуренции опубликует окончательный отчет об анализе ко второй половине 2024 года, учитывая, что такой анализ обычно занимает 12–18 месяцев.