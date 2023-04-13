Западная пресса почти не пишет о попытках выселения представителей Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, где происходит противостояние монахов УПЦ, которые отказываются выселяться, и представителей ПЦУ, которых поддерживают местные власти. В интервью Rus.Postimees, которое мы публикуем в чистый четверг, историк православия, ассоциированный научный сотрудник центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете, эксперт по истории русского национализма и экстремизма Николай Митрохин, рассказал о сути и предпосылках конфликта «братьев во Христе» и количестве храмов УПЦ, которые уже перешли в подчинение ПЦУ.
«В Эстонии нет фашистских группировок, которые орут на православных». Историк православия о противостоянии верующих в Киеве
Нынешний этап противостояния адептов УПЦ, которая до недавнего времени подчинялась Москве, и иерархов ПЦУ (церковь, поддерживаемая светскими властями Украины – прим.ред.) начался еще в конце 2022 года, когда СБУ отчиталась о борьбе с «ячейками русского мира» в среде монахов. С началом 2023 года начались проблемы УПЦ с вопросами аренды храмов в центре Киева. Съехать из обжитых келий монахи УПЦ по требованиям светских властей должны были в конце марта, но отказались. В начале апреля был помещен под домашний арест настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел. Эксперт, который лично знаком как с рядовыми православными священниками в Украине, так и с теми, кто стоит за давлением на них, поведал Rus.Postimees детали, о которых не принято говорить вслух.
- Комментируя откровения русских националистов на службе ВСУ, наши читатели возмутились, что мы не рассказываем о «гонениях на русскую православную церковь в Украине», она же УПЦ. Николай, происходящее в Киево-Печерской лавре - это гонения, репрессии, спор хозяйствующих субъектов, или правда -борьба с экстремистами и иностранными агентами?
- Это преследование верующих и Украинской православной церкви в целом, в попытке загнать ее в состав ПЦУ, чтобы президентская администрация могла объявить, что «духовная безопасность достигнута». Поскольку там действительно половина населения страны, или даже больше, разогрета многолетними газетными и телевизионными выступлениями о необходимости Томоса (статус, который в 2019 году сделал малочисленную Православную Церковь Украины автокефальной – прим.ред.), то половине населения это понравилось бы. Соответственно, УПЦ и пытаются загнать в ПЦУ всеми доступными способами. В том числе давлением на собственность. Причем согласны загнать чисто номинально. Насколько я знаю, иерархам УПЦ было сделано предложение войти в ПЦУ в качестве еще одной автономной церкви в составе ПЦУ. ПЦУ де-факто состоит из нескольких таких автономных церквей, игнорируя на принцип один город - один правящий архиерей.
- То есть события в Киеве - политика?
- Политика, да. И ее выражение в практическом плане – гонения, связанные с позицией той части украинского политического класса, которая считает, что она строит украинскую Украину. В условиях войны происходит решение проблем, которые и до войны стояли, но не решались в нужном для этих людей ключе – украинизация украинского общества. Кстати, на фоне войны аналогичные попытки решения местных политических проблем происходят и в других бывших советских республиках.
- Власти Украины расторгли договор с УПЦ по аренде Киево-Печерской лавры, священники, преданные Москве, заявили, что не покинут помещения. Что сегодня фактически остается в их ведении в Киеве?
- Пока под их контролем остается Нижняя лавра, откуда они отказались выселяться. Там больше храмов, чем в Верхней, но они маленькие. А в Верхней лавре - два самых крупных храма, которые теперь находятся в фактическом пользовании ПЦУ. Но юридически это не оформлено. Они там служат по разным договорам. Нижняя лавра по-прежнему под контролем монахов. Они оттуда вывезли столько своего имущества, сколько смогли. Решили держаться, надеясь на апелляционные суды.
- Разве суды не закончились? В середине марте сообщалось, что 26 апреля в суде власти должны будут обосновать суть нарушений со стороны УПЦ МП, за которые их и пытаются изгнать из музея заповедника. Но уже 30 марта сообщалось, что суд признал законным решение о расторжении договора аренды…
- Там же сложная иерархия судебных инстанций. Суды прошли только на первом уровне. А оспаривать будет можно вплоть до судов Евросоюза.
- То есть выселение можно юридически замотать надолго?
- На год-полтора. Там, глядишь, и война кончится, и необходимость отпадет. На самом деле, никому не понятно, чего хочет руководство УПЦ. Какая у них реальная позиция. И это основная проблема и для верующих, и для внешней группы поддержки, не говоря об украинской власти и обществе. Формально иерархи УПЦ объявили автономию от Москвы, но не сделали никаких шагов к достижению переоформления юридического статуса.
- То есть все-таки остаются накоротке с московским патриархом Кириллом Гундяевым?
- Доказать их связи с Москвой так и не удалось. В прослушках арестованного митрополита Павла ничего не оказалось. Из них стало ясно, что СБУ слушает руководство УПЦ как минимум с начала 2022 года. Но никаких подтверждений, что УПЦ получает из Москвы какие-то инструкции, не говоря уже о том, что УПЦ их действительно реализует, не найдено. Проведено 1300 обысков. И тоже ничего не найдено. Изъяты лишь старые русско-националистические издания, книги пророссийской направленности. Но это все типа «фотоальбома про Москву» есть в доме почти любого депутата Верховной Рады. Системную незаконную деятельность монахов УПЦ показать обществу не смогли. И власти оказались в сложной ситуации, пытаясь доказать ценность идеи объединения всех в ПЦУ, никаких рычагов, кроме насилия, у них нет.
- Представители ПЦУ требуют от властей отдать помещения УПЦ им. Решение этого вопроса зависит от судебных разборок?
- Нет. Они и сейчас могут заключить договор аренды на Верхнюю лавру. И на Нижнюю тоже могут. Но дальше вопрос, как это реализовать. На чьих руках будут выносить монахов УПЦ оттуда. Власти понимают, что если выволакивать за бороду священников из лавры, то интеллигентно это не сделать никак. И это будет картинка, которую будут крутить медиа на Западе. И не только Fox News в США, но и телеканалы в ЕС. А это будет портить демократический имидж украинской власти. Поэтому теперь думают, как быть дальше. В частности, начали раздавать повестки на допросы всем монахам и семинаристам за препятствование действиям комиссии Минкульта Украины, который отвечает за выселение. Причем пишут, что допросы нужны в рамках расследований об уголовной статье «поругание святынь».
- Именно. Абсолютно советские принципы работы… И поэтому там используют молодежные группировки, которые обвешиваются украинскими флагами и идут толпой к участникам крестных ходов. Сейчас же страстная неделя. Внутри лавры регулярные крестные ходы. Эти молодые активисты идут толкаться плечами прямо на крестный ход. Толпой осаждают ворота, непрерывно скандируют. Натуральный Советский Союз образца 1960 года.
Из того, что я могу говорить публично, это то, что СБУ курирует праворадикальные группировки. В Киеве это «C14». Часть их актива сейчас на фронте. Но они уже несколько лет ходили к лавре, все время требуя выселения.
«С14» напрямую связана с митрополитом ПЦУ Епифанием. И на тему связи Епифания с правыми экстремистами был доклад bellingcat. Глава «С14» Евген Карась, который сейчас воюет на фронте, ранее был замечен на всех торжественных актах по ПЦУ при президенте Порошенко.
В первую очередь, воюет с УПЦ партия «Свобода» и ее молодежные организации, которые формально независимые и имеют самостоятельные названия. Это тот же «С14» в Киеве, или «Фенікс» в Хмельницком, где мэр от партии «Свобода». В Виннице это организация «Эдельвейс».
В Галичине тоже свое отделение есть, но там достаточно партийных активистов самой «Свободы». В принципе, это все довольно хилые по численности организации. Самая крупная в Киеве - «С14». Там до 200 человек актив. Но на акции уличные никогда не выходило больше 30-50 человек.
В Виннице, когда была компания за Томос, местный «Эдельвейс» пошел пикетировать кафедральный собор. Не тот, который при помощи СБУ отобрали, когда местный епископ перешел в ПЦУ, что очень не понравилось прихожанам. Другой.
Есть совершенно шедевральное видео, где стоят пятнадцать этих тощих школьников, а к ним вдруг из епархии вываливает толпа в сто мужиков во главе с епископом на «теологическую дискуссию».
Понятно, что все друг на друга орут. И мужики от этих мальчиков националистов требуют, в общем-то, простого. Раз они пришли агитировать за переход в ПЦУ, то пусть прочтут Символы веры (перечень основополагающих догматов христианского вероучения – прим.ред.). Понятно, что школьники могли только что-то невнятное промычать в ответ. Они ведь вообще не православные, а язычники. Матчасти не знают.
В Хмельницком настроения другие. Там тотальная украиноязычная среда, что меня даже удивило, когда я там побывал в 2019-м. Для бывших советских областей это очень необычно. Единственная такая область была. Там УПЦ имела наибольшее количество приходов, но в самом Хмельницком очень уже пожилой, а потому слабый архиерей. Засидевшийся на своем месте. Он во всех смыслах проукраинский, но почти ничего не делал. Поэтому тамошний «Феникс», который малочисленный, но посильнее, чем «Эдельвейс», очень активно действовал. Такие наци-гопники. Они ездили по селам, организовывали сходы, чтобы типа деревенская община голосовала за переходы приходов УПЦ в ПЦУ.
Это законы, наспех принятые Верховной Радой в 2019 году. Они подразумевают возможность местных общин голосовать за выбор конфессии. При том, что по-другому действующему законодательству голосовать должна именно церковная община – как юридический субъект. Церковная община и местная – большая разница. Там в селе вообще половина может быть баптистов, или людей вне религии. Но благодаря новому законодательству, местные администрации смогли находить тех местных «глав общин», кто согласен на такие акции. Собирали на стадионах, или в ДК произвольное количество жителей и принимали нужные решения. Там в законе не написано, что такое вообще «местная община». Собирали толпу своих, не предупреждая приход. После чего местная администрация с протоколами этих заседаний брала болгарку и срезала замки с дверей храмов УПЦ и отдавала их в пользу ПЦУ.
Сколько таких «переходов» было и сейчас сказать сложно – в ПЦУ называют цифру примерно в 600 за 2018-2019 годы, около 100 за 2019-2021 и порядка 480 с начала войны. Понятно, что 4/5 в западных областях страны.
Мои подсчеты, основанные на беседах с епископами, священниками и мирянами (как УПЦ, так и ПЦУ) в Западной и Центральной Украине, за довоенный период (2018-начало 2021 года) дают примерно 100-150 общин перешедших в ПЦУ в полном составе, около 250-300 общин «расколовшихся», причём как правило священники оставались в УПЦ, и порядка 300 общин, которые перешли в ПЦУ только на бумаге - т.е. реально благодаря местной администрации их храм либо закрыт, а община молится в палатке рядом или в доме священника, либо продолжает функционировать как храм УПЦ, а по документам числится за ПЦУ.
- Вернемся в Киев. Параллельно с битвой за недвижимость стартовал суд над наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом. Утверждается, что он разжигал межнациональную рознь. Что это за человек? Он готов стать аналогом Навального или эвакуируется в Москву?
- Он парень из глухого волынского села. Даже перехваты его разговоров показывают, что он говорит на очень густом диалектном украинском. У него дом под Киевом, если его не отберут. Ни в какую Москву он не поедет. Он местный, и если его вытурят с Киевщины, он вернется в село и там точно не пропадет. Как и 95% духовенства УПЦ – местные. Многие с Западной Украины. Родной язык у них – украинский. В отличие от многих из тех, кто на них нападает. Эти киевские праворадикальные подростки на самом деле часто русскоязычные, которые выучили украинский.
- Тут уже можно совсем запутаться. Чего же тогда УПЦ упирается-то?
- Да потому что для них религия важна. Как это ни парадоксально. Та самая матчасть. Религия, где подразумеваются различные духовные связи, символы, тексты. И все это у православных УПЦ связано с широким полем. Которое включает и Россию, и Беларусь, и все прочее. Самый близкий аналог - это как спрашивать у католиков, почему они подчиняются какому-то Папе в Ватикане. Какой смысл? Ведь можно прекрасным образом организовать национальную католическую церковь, как это сделано в Китае. Зачем все эти отсылки к Риму и авторитету Папы? Кстати говоря, в Украине сейчас сторонники ПЦУ из Папы Римского тоже делают «врага Украины».
- Почему?
- Он проводит обряды, где есть и русские, и украинцы. «Папа нас предал».
И у православных УПЦ более широкое поле восприятия религии. Сама по себе идея, что в каждом государстве должна быть национальная церковь в национальных границах, не соответствует действительности. Из четырнадцати мировых православных церквей есть только три самостоятельные церкви «православного большинства», которые действуют исключительно в национальных границах. Болгарская, Грузинская и Кипрская. Правда, православные специалисты из Греции утверждают, что Кипрская на самом деле полуавтономная.
Все остальные православные церкви действуют либо в нескольких странах, либо не являются независимыми, как та же самая Эстонская апостольская православная церковь. Или финская. Они обе - автономии в составе Вселенского патриархата и подчиняются Стамбулу. Либо на их территориях легально действуют православные церкви других стран, которые контролируют те, или иные территории. Как в Греции, например, где часть страны подчинена Вселенскому патриархату. Поэтому сам по себе тезис, который в Украине с пеной у рта отстаивают, что каждому государству нужна своя национальная церковь, это просто неправда.
УПЦ не считает себя националистической церковью.
- УПЦ МП – не националисты?
- А там уже нет МП. Они сейчас яростно отстаивают, что они просто УПЦ. Без Московского патриархата. И они это начали говорить еще давно. В октябре 2021 года, когда я там был мне это уже с пеной у рта доказывали. А январе 2022 я ездил по их епархиям в Украине и обнаружил, что они все ненавидят патриарха Кирилла. Просто тотально. И они себя считали уже независимыми. Митрополит Онуфрий еще с ковида перестал появляться на заседаниях Синода в Москве. Даже виртуально.
- Сейчас говорить, чем закончится нынешнее обострение отношений для УПЦ, мы не можем?
- УПЦ многое еще может потерять в данной ситуации. У них ситуация тяжелая. Они уже полностью зачищены в Галичине, кроме остатков в Тернопольской области, в том числе в Почаевской лавре. Но Почаевскую лавру тоже будут у них отбирать. Запрещены на местном уровне в нескольких соседних областях – Винницкой, Ровенской, Хмельницкой. Сейчас энергичная зачистка их структур идёт в Хмельницкой области. Однако там еще не все храмы отобрали. Отбирают сейчас.
Чем закончится, тоже непонятно, потому что ядреный национализм с отрицанием вообще всего, что связано с Москвой, есть только в границах Галичины, части Волыни, Хмельничины, части Черновицкой области. Плюс есть проблемы с этим в Киеве. Киев голосовал за Порошенко так же, как Галичина. Киевский средний класс и значительная часть столичного населения воспринимает Киев как имперскую столицу Украины. Там эта история важна. Но за пределами этих мест совершенно другие настроения. В том числе, среди чиновничества.
- Несмотря на войну?
- Да. Во многих регионах Украины местным властям достаточно декларировать, что они за Украину и помогают. Оппоненты все время пытаются упрекать священников УПЦ в других регионах, что они отказываются отпевать воинов ВСУ. Но на самом деле, отпевание воина ВСУ - это часто форма захвата храма. За гробом вваливается толпа якобы побратимов, которые тут же меняют замки на храме и там же голосуют, чтобы храм перешел в ПЦУ. Это было и до 24 февраля 2022 года. Типичные деревенские разборки.
Только что активная сторонница ПЦУ, бывшая глава службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, которую спихнули с должности как раз за нежелание это все воротить (недавно она стала вице-президентом The Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion (CDADI) Council of Europe’s - прим.ред.), занялась осмыслением того, что она делала на этом посту. Она опубликовала большой материал о том, как под Киевом происходят захваты храмов. Когда ПЦУшные священники натравливают местные администрации для захвата более интересных храмов УПЦ как раз через такие механизмы.
ПЦУ - маленькая церковь, мало храмов, очень низкая посещаемость. Они смотрят на хорошие храмы УПЦ как на то, что надо захватить, в надежде, что потом туда будут ходить люди. И поэтому вся эта риторика про плохое отношение УПЦ к участникам АТО звучит уже лет шесть. Я говорил об этом с рядовыми священниками, в том числе в западных областях. «Ничего подобного, разумеется, мы всех воинов АТО отпеваем. Более того, мы считаем, сколько мы в УПЦ отпели, а сколько они там, в ПЦУ. Мы всегда в приоритете», - отвечают мне рядовые священники на местах. И они на самом деле пользуются популярностью на местном уровне у верующих, потому что просто лучше знают свою работу, да и просто верят в то что делают. Им потому и охотнее отдают отпевать.
- Вот вы говорите, что есть некая принудиловка по переводу УПЦ в ПЦУ. Но ведь Епифаний говорит вслух иное: «Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал»…
- Это он священникам УПЦ говорит. Мол, переходите, тогда выпишем из «агентов ФСБ». Но на самом деле, среди духовенства, да и монахов УПЦ есть достаточно много прямых агентов СБУ. Епифаний взывал не к прихожанам. Дело в том, что на данный момент из 200 монахов Киево-Печерской лавры ПЦУ удалось переманить только одного. Сделали его настоятелем Лавры от себя. Это был резничий Павла. Близкий к нему человек. Он заведовал церковными одеждами и сосудами священными. Епифаний его переманил. Одного из двухсот! И сейчас глава ПЦУ продолжает агитировать, намекая, что никуда из своих келий монахи УПЦ не поедут, жизнь останется прежней, но для этого надо перейти.
- Но ведь не бывает дыма без огня. Тем более, в церкви.
- Вся нынешняя риторика о пропаганде «русского мира» и нынешняя кампания опираются на один единственный кейс. В лавре действительно не так давно прихожане при неучастии стоящего в стороне священника устроили песнопения в духе идеологии так называемой «триединой Руси». Там перечислялись иконы из разных городов с припевом «возрождается матушка Русь». Идея была в том, что православие неразрывно присутствует в Украине, России и Беларуси. Оппонентами трактовалось это, естественно, как поддержка российской военной агрессии. Но юридически это недоказуемо.
На самом деле, в Лавре и проповеди были на украинском, а служба на церковно-славянском. Так Епифаний заранее разрешает всё оставить как и было, только переходите. Собственно почти весь дееспособный актив ПЦУ - это кого «лаской да таской» удалось переманить из УПЦ. Меняешь юрисдикцию и по мановению волшебной палочки превращаешься из «агента ФСБ» в уважаемого украинского патриота. А дальше, хочешь служи на русском (как в соборе ПЦУ в Херсоне), хошь на церковно-славянском, хошь воруй, хошь в женских манто ходи – все во благо.
- События в Киеве как влияют на трения с настоятелями РПЦ МП в других странах? В той же Эстонии не так давно долго выбивали из митрополита Евгения его позицию по войне. Выбили. Потом его втянули в скандал с пророссийскими активистами и предвыборным «молебном» в их поддержку. Священник понял, что его развели, объяснился. Вроде отстали от него с угрозами выслать из страны…
- Да, я слежу. И в Эстонии, и в других странах Балтии есть заметная часть политического класса, которая считает, что надо уничтожить все, что связанно с Россией. От русского языка до структур Русской православной церкви, или церквей, с ней ассоциированных. И такие события, как война в Украине, конечно, являются дополнительным аргументом для этого самого уничтожения. Дальше вступают в дело юридические механизмы, как можно закрыть или прищемить юридически. Мне кажется, что это сделать стране, находящейся в составе ЕС, достаточно сложно.
В Украине намного проще. Там сейчас фактическая диктатура в условиях войны, позволяющая запретить что угодно, или «наложить санкции» без судебного решения. Их Брюссель не одернет. В Эстонии же все иначе. Плюс православные там у вас ведут себя прилично, условно говоря. Другая политическая культура. В Эстонии нет фашистских группировок, которые торчат под стенами соборов и орут на прихожан, провоцируя на ответ. В Украине это норма.
- То есть, пока сами не подставятся, ничего не грозит?
- Грубо говоря, да. Понятно, что среди православных есть немало симпатизантов России. Как среди любых остатков любой другой имперской культуры. Люди же должны дожить свой век, в конце концов. И если их не провоцировать, то будут помалкивать. Если же на них начать орать, то могут сказать в ответ. Поэтому, думаю, что в странах Балтии власти занимают разумную позицию. По крайней мере, в Эстонии и Латвии. В Литве немного другая ситуация. Там начали конструировать собственную православную церковь. Неизвестно, к чему это приведет. Но там и русскоязычных заметно меньше, чем в Латвии и Эстонии. Соответственно, и церковь православная там слабая.
Я считаю, что в Эстонии власти поступают мудро, когда начинают общаться напрямую с русскими избирателями, в том числе по-русски, ездить в Нарву. У вас там есть хотя бы какие-то символические действия на фоне других стран. Понятно, что у Эстонии и уровень опасности выше со стороны России. Но я вижу со стороны ваших властей понимание, что все время грубо давить нельзя. Что нужны шаги навстречу. В том числе пытаться завоевывать авторитет среди русскоязычных избирателей, как бы топорно это ни звучало.
- То есть нет рисков для РПЦ в Эстонии от того, что война в Украине продолжается?
- Война вошла в рутинное состояние. И нужно понимать, что в самой Украине вся эта кампания нынешняя, которую мы с вами сейчас обсуждаем, вызвана тем, что война стала рутиной, а побед нет уже несколько месяцев. Наоборот, есть сдача городов. И эта кампания по УПЦ должна заменить тот адреналин из других мест, который сегодня особенно необходим. Кампания началась ровно тогда, когда украинская армия встала, когда освобождения захваченного Россией закончились. А в странах Балтии нет такой зависимости, поэтому я не думаю, что там у вас есть реальные причины для подобного рода кампаний, как в Киеве сейчас.
- При этом здесь есть смелые люди, которые не стесняются рассуждать публично вслух о том, что православная церковь в Эстонии вообще не нужна, т.к. достаточно других христианских конфессий. Вы на это как смотрите?
- Таких людей и в России хватает. Их всегда много. И тех, кто считает, что православная церковь не нужна вовсе, и что надо вместо нее придумать другую. Но это реплики все тех же «советских атеистов», которые могут сейчас формально относиться к «правильным церквям», но на самом деле являться какими-нибудь неоязычниками, или иметь некие новые радикально-биологические воззрения. Если не сказать, что они за радикальную генетику с таким подходом к реальности. Те, кто живет вот такими идеями, естественно, могут позволить себе вслух сказать, что для других верующих можно сделать выгодный им эрзац. Но и это тоже позиция. И с ней тоже надо жить.
- Если война заканчивается, УПЦ сможет сохранить себя в Украине?
- А мы все еще не можем сказать, чем это закончится. И в каких форматах. Что из этого для себя уяснят сами православные. Масштаб черносотенно-проимперской агитации в некоторых приходах и храмах велик. Некоторые приходы РПЦ действительно черносотенные. Хотя «настоящих буйных мало». Другой вопрос, насколько церковное начальство это все контролирует и насколько это все можно распространить на всю церковь целиком. УПЦ в 2008 году в себе практически задавило подобное, приняв официальное решение. Но как дальше руководство отдельных епархий и церквей будет бороться с такими вот черносотенными агитаторами в своих рядах, это отдельный сложный разговор.
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