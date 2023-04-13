«В Эстонии нет фашистских группировок, которые орут на православных». Историк православия о противостоянии верующих в Киеве

- Да. Во многих регионах Украины местным властям достаточно декларировать, что они за Украину и помогают. Оппоненты все время пытаются упрекать священников УПЦ в других регионах, что они отказываются отпевать воинов ВСУ. Но на самом деле, отпевание воина ВСУ - это часто форма захвата храма. За гробом вваливается толпа якобы побратимов, которые тут же меняют замки на храме и там же голосуют, чтобы храм перешел в ПЦУ. Это было и до 24 февраля 2022 года. Типичные деревенские разборки.

Только что активная сторонница ПЦУ, бывшая глава службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, которую спихнули с должности как раз за нежелание это все воротить (недавно она стала вице-президентом The Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion ( CDADI ) Council of Europe’s - прим.ред. ), занялась осмыслением того, что она делала на этом посту. Она опубликовала большой материал о том, как под Киевом происходят захваты храмов . Когда ПЦУшные священники натравливают местные администрации для захвата более интересных храмов УПЦ как раз через такие механизмы.

ПЦУ - маленькая церковь, мало храмов, очень низкая посещаемость. Они смотрят на хорошие храмы УПЦ как на то, что надо захватить, в надежде, что потом туда будут ходить люди. И поэтому вся эта риторика про плохое отношение УПЦ к участникам АТО звучит уже лет шесть. Я говорил об этом с рядовыми священниками, в том числе в западных областях. «Ничего подобного, разумеется, мы всех воинов АТО отпеваем. Более того, мы считаем, сколько мы в УПЦ отпели, а сколько они там, в ПЦУ. Мы всегда в приоритете», - отвечают мне рядовые священники на местах. И они на самом деле пользуются популярностью на местном уровне у верующих, потому что просто лучше знают свою работу, да и просто верят в то что делают. Им потому и охотнее отдают отпевать.