«В Эстонии нет фашистских группировок, которые орут на православных». Историк православия о противостоянии верующих в Киеве

Только что активная сторонница ПЦУ, бывшая глава службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, которую спихнули с должности как раз за нежелание это все воротить (недавно она стала вице-президентом The Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion (CDADI) Council of Europe’s - прим.ред.), занялась осмыслением того, что она делала на этом посту. Она опубликовала большой материал о том, как под Киевом происходят захваты храмов. Когда ПЦУшные священники натравливают местные администрации для захвата более интересных храмов УПЦ как раз через такие механизмы.