Фото ⟩ Кандидатами на пост вице-мэров Таллинна стали Тийт Терик и Андрей Канте

«Решающими факторами при выборе кандидатов на пост вице-мэра был их профессиональный уровень и компетентность. Полученное образование и предыдущий опыт работы обоих кандидатов - как Тийта Терика, так и Андрея Канте - говорят об их способности справиться с вопросами управления городом. Перед обоими вице-мэрами стоят непростые задачи: в сфере городского имущества и городского хозяйства предстоит развивать такие крупные проекты как Горхолл и Таллиннская больница, а также достроить здание Таллиннского городского театра. В сфере образования настоящим вызовом станет принятая правительством реформа образования, отдельного внимания потребует развитие школьной сети, а также растущее число детей с особыми образовательными потребностями», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В 2015 году Тийт Терик получил в Таллиннском университете степень магистра в области государственного управления, также он имеет высшее образование в сфере молодежной и социальной работы, полученное в Таллиннском педагогическом семинаре. С августа 2022 года Тийт Терик занимал должность вице-председателя Таллиннского городского собрания, в 2021-2022 годах работал министром культуры, а в 2019-2021 гг. был председателем Таллиннского горсобрания, одновременно руководя также Союзом городов и волостей Эстонии. В 2016-2019 гг. работал в составе Рийгикогу XIII созыва, а в 2007-2016 гг. руководил работой районных управ Пирита и Нымме. Тийт Терик является членом Центристской партии, а также Харьюской дружины Кайтселийта.

Андрей Канте защитил в 2015 году в Таллиннском университете степень магистра управления образованием. Он окончил в 2008 году Таллиннский университет по специальности биология с дополнительной специальностью – химия, там же получил степень магистра в области морской биологии и защиты окружающей среды. В 2021 году Андрей Канте был избран в Таллиннское городское собрание. С 2017 года Канте работал директором Ласнамяэской гимназии, а с 2019 года руководил также Ласнамяэской русской гимназией. С 2006 по 2019 г. он был учителем биологии и химии и руководителем по развитию в Таллиннской гуманитарной гимназии, а в 2007-2010 гг. работал техником-лаборантом в Эстонском морском институте Тартуского университета.

В дальнейшем за развитие сферы транспорта в городском правительстве будет отвечать вице-мэр Владимир Свет, к зоне ответственности которого также относится область окружающей среды и коммунального хозяйства.