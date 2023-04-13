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Легенда НБА Гэри Пэйтон привезет в Эстонию один из самых дорогих спортивных трофеев – Кубок Ларри О'Брайена

rus.postimees.ee
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Кубок Ларри О'Брайена.
Кубок Ларри О'Брайена. Фото: Frank Gunn

На следующей неделе Эстонию посетит один из лучших за всю историю НБА квотербеков Гэри Пэйтон. Он привезет главный трофей баскетбольной лиги. Все желающие смогут встретиться со звездой 18 апреля в 19.00 в литейном цехе Ноблесснера на специальном совместном мероприятии OlyBet и НБА.

Здесь также состоятся баскетбольные матчи 3х3 и запланированы другие развлече6ние. Мероприятие бесплатное.

В среду, 19 апреля, с 15.00 до 16.00 увидеться с Гэри Пэйтоном и посмотреть кубок можно будет в Таллинне, в спортбаре OlyBet Bar & Grill на ул. Харью, 6.

Гэри Пэйтон, которому сейчас 54 года, с 1990 по 2007 годы играл в НБА. Большую часть своей карьеры он провел в Seattle Supersonics. В составе этой команды в 1996 году он дошел до финала лиги, играя против Майкла Джордана и Chicago Bulls. В том же году Пэйтон стал лучшим защитником НБА, а за свою агрессивную манеру игры получил прозвище прозвище The Glove («Перчатка»).

Легендарный баскетболист девять раз играл в Матче всех звезд НБА, в 2006 году вместе с командой Miami Heat выиграл чемпионат. В составе сборной США в 1996 и 2000 годах Пэйтон стал олимпийским чемпионом.

Главный кубок НБА, который также называют Кубком Ларри О'Брайена, является одной из самых дорогих спортивных наград в мире. Кубок, выполненный из серебра, стоит почти 13 500 евро, его высота составляет 61 сантиметр, вес – почти 7 кг. Трофей покрыт слоем 24-каратного золота. Известная американская ювелирная компания Tiffany & Co с 1977 года ежегодно выпускает новый трофей для нового чемпиона НБА.

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