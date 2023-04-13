Легенда НБА Гэри Пэйтон привезет в Эстонию один из самых дорогих спортивных трофеев – Кубок Ларри О'Брайена

Здесь также состоятся баскетбольные матчи 3х3 и запланированы другие развлече6ние. Мероприятие бесплатное.

В среду, 19 апреля, с 15.00 до 16.00 увидеться с Гэри Пэйтоном и посмотреть кубок можно будет в Таллинне, в спортбаре OlyBet Bar & Grill на ул. Харью, 6.

Гэри Пэйтон, которому сейчас 54 года, с 1990 по 2007 годы играл в НБА. Большую часть своей карьеры он провел в Seattle Supersonics. В составе этой команды в 1996 году он дошел до финала лиги, играя против Майкла Джордана и Chicago Bulls. В том же году Пэйтон стал лучшим защитником НБА, а за свою агрессивную манеру игры получил прозвище прозвище The Glove («Перчатка»).

Легендарный баскетболист девять раз играл в Матче всех звезд НБА, в 2006 году вместе с командой Miami Heat выиграл чемпионат. В составе сборной США в 1996 и 2000 годах Пэйтон стал олимпийским чемпионом.