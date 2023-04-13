На следующей неделе Эстонию посетит один из лучших за всю историю НБА квотербеков Гэри Пэйтон. Он привезет главный трофей баскетбольной лиги. Все желающие смогут встретиться со звездой 18 апреля в 19.00 в литейном цехе Ноблесснера на специальном совместном мероприятии OlyBet и НБА.
Легенда НБА Гэри Пэйтон привезет в Эстонию один из самых дорогих спортивных трофеев – Кубок Ларри О'Брайена
Здесь также состоятся баскетбольные матчи 3х3 и запланированы другие развлече6ние. Мероприятие бесплатное.
В среду, 19 апреля, с 15.00 до 16.00 увидеться с Гэри Пэйтоном и посмотреть кубок можно будет в Таллинне, в спортбаре OlyBet Bar & Grill на ул. Харью, 6.
Гэри Пэйтон, которому сейчас 54 года, с 1990 по 2007 годы играл в НБА. Большую часть своей карьеры он провел в Seattle Supersonics. В составе этой команды в 1996 году он дошел до финала лиги, играя против Майкла Джордана и Chicago Bulls. В том же году Пэйтон стал лучшим защитником НБА, а за свою агрессивную манеру игры получил прозвище прозвище The Glove («Перчатка»).
Легендарный баскетболист девять раз играл в Матче всех звезд НБА, в 2006 году вместе с командой Miami Heat выиграл чемпионат. В составе сборной США в 1996 и 2000 годах Пэйтон стал олимпийским чемпионом.
Главный кубок НБА, который также называют Кубком Ларри О'Брайена, является одной из самых дорогих спортивных наград в мире. Кубок, выполненный из серебра, стоит почти 13 500 евро, его высота составляет 61 сантиметр, вес – почти 7 кг. Трофей покрыт слоем 24-каратного золота. Известная американская ювелирная компания Tiffany & Co с 1977 года ежегодно выпускает новый трофей для нового чемпиона НБА.