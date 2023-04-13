Нарвский «Транс» в серии пенальти выбил сорперника из конкуренции

Определились все полуфиналисты Кубка Эстонии по футболу. Последним в четверку сильнейших вошел нарвский «Транс», который сумел на домашнем стадионе в серии пенальти одолеть «Пайде».
До этого места в полуфинале себе обеспечили «Флора» и тартуская «Таммека». Сейчас к ним добавились «Табасалу» и нарвский «Транс». Какая-то из этих команд получит путевку в Лигу Конференций UEFA – но сначала эта команда должна завоевать Кубок Эстонии.
В ходе вчерашнего матча между «Пайде» и «Трансом» основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. Выяснять преимущество пришлось в серии пенальти (4:3).
Отличился вратарь нарвитян Алексей матросов, который сумел отразить атаки Сийма Лутса и Андре Фролова. Также Нарва сумела забить все свои 11-метровые.
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