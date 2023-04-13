Нарвский «Транс» в серии пенальти выбил сорперника из конкуренции

До этого места в полуфинале себе обеспечили «Флора» и тартуская «Таммека». Сейчас к ним добавились «Табасалу» и нарвский «Транс». Какая-то из этих команд получит путевку в Лигу Конференций UEFA – но сначала эта команда должна завоевать Кубок Эстонии.