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Нарвский «Транс» в серии пенальти выбил сорперника из конкуренции

rus.postimees.ee
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Матч "Нарва Транс" (в красном) против "Пайде".
Матч "Нарва Транс" (в красном) против "Пайде". Фото: Kristo Kivisoo

Определились все полуфиналисты Кубка Эстонии по футболу. Последним в четверку сильнейших вошел нарвский «Транс», который сумел на домашнем стадионе в серии пенальти одолеть «Пайде».

До этого места в полуфинале себе обеспечили «Флора» и тартуская «Таммека». Сейчас к ним добавились «Табасалу» и нарвский «Транс». Какая-то из этих команд получит путевку в Лигу Конференций UEFA – но сначала эта команда должна завоевать Кубок Эстонии.

В ходе вчерашнего матча между «Пайде» и «Трансом» основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. Выяснять преимущество пришлось в серии пенальти (4:3).

Отличился вратарь нарвитян Алексей матросов, который сумел отразить атаки Сийма Лутса и Андре Фролова. Также Нарва сумела забить все свои 11-метровые.

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