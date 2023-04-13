Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Почти 900 000 евро ⟩ Покидающие Рийгикогу депутаты получат огромные компенсации

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Евро.
Евро. Фото: Sille Annuk

Государство выплатит 23 бывшим членам Рийгикогу компенсаций на общую сумму более 871 000 евро, вторая группа получателей компенсаций определилась ​​после того, как стало известно, кто отказался от работы в парламенте.

Когда истек срок для сообщения об отказе от мандата в Рийгикогу, стало известно, что Рихо Террас («Отечество»), Урмас Паэт и Урмас Клаас (Партия реформ), Яак Мэадисон (EKRE), Михаил Кылварт, Яна Тоом и Владимир Свет (Центристская партия) и Марина Кальюранд (СДПЭ) не пойдут в Рийгикогу. Другие кандидаты на пост замещающего депутата потеряли надежду стать депутатами парламента, а если они являются бывшими членами Рийгикогу,  государство выплачивает им выходное пособие.

Закон о статусе члена Рийгикогу устанавливает, что по истечении срока полномочий члена Рийгикогу ему выплачивается единовременная компенсация, размер которой зависит от времени, в течение которого он был членом Рийгикогу. Если он был членом Рийгикогу не менее одного года и не продолжает работать в новом составе Рийгикогу, ему в качестве компенсации выплачивается должностной оклад за шесть месяцев; если он являлся членом Рийгикогу менее года, размер компенсации достигает трехмесячной заработной платы.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх