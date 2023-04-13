Почти 900 000 евро ⟩ Покидающие Рийгикогу депутаты получат огромные компенсации

Государство выплатит 23 бывшим членам Рийгикогу компенсаций на общую сумму более 871 000 евро, вторая группа получателей компенсаций определилась после того, как стало известно, кто отказался от работы в парламенте.
Когда истек срок для сообщения об отказе от мандата в Рийгикогу, стало известно, что Рихо Террас («Отечество»), Урмас Паэт и Урмас Клаас (Партия реформ), Яак Мэадисон (EKRE), Михаил Кылварт, Яна Тоом и Владимир Свет (Центристская партия) и Марина Кальюранд (СДПЭ) не пойдут в Рийгикогу. Другие кандидаты на пост замещающего депутата потеряли надежду стать депутатами парламента, а если они являются бывшими членами Рийгикогу, государство выплачивает им выходное пособие.
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