Почти 900 000 евро ⟩ Покидающие Рийгикогу депутаты получат огромные компенсации

Когда истек срок для сообщения об отказе от мандата в Рийгикогу, стало известно, что Рихо Террас («Отечество»), Урмас Паэт и Урмас Клаас (Партия реформ), Яак Мэадисон (EKRE), Михаил Кылварт, Яна Тоом и Владимир Свет (Центристская партия) и Марина Кальюранд (СДПЭ) не пойдут в Рийгикогу. Другие кандидаты на пост замещающего депутата потеряли надежду стать депутатами парламента, а если они являются бывшими членами Рийгикогу, государство выплачивает им выходное пособие.

Закон о статусе члена Рийгикогу устанавливает, что по истечении срока полномочий члена Рийгикогу ему выплачивается единовременная компенсация, размер которой зависит от времени, в течение которого он был членом Рийгикогу. Если он был членом Рийгикогу не менее одного года и не продолжает работать в новом составе Рийгикогу, ему в качестве компенсации выплачивается должностной оклад за шесть месяцев; если он являлся членом Рийгикогу менее года, размер компенсации достигает трехмесячной заработной платы.