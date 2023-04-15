Нарва-Йыэсуу: десять тысяч евро на любые гражданские идеи

29 апреля 2023 года в Нарва-Йыэсуу состоится первый этап конкурса идей, направленных на изменение жизни региона. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Повышение гражданского активизма в Нарва-Йыэсуу» (Narva-Jõesuu kodaniku aktiivsuse tõstmine) при поддержке Avatud Eesti Fond и Vabaühenduste Liit. Каждый местный житель, имеющий оригинальную идею и желающий получить на нее финансирование, сможет сделать это в течение года.
Сначала проблема, потом деньги
Главной целью проекта является повышение активности горожан, проживающих в уезде Нарва-Йыэсуу, а именно в городах Ольгино, Солдино, Вийвиконна, Сиргала, Нарва-Йыэсуу и Синимяэ. Именно для них представители общественной организации MTÜ Wildstream проведут встречи и мастер-классы и научат правильно оформлять идеи в проектные заявки.
Основная причина низкой гражданской активности в малых населенных пунктах - отсутствие у местных жителей знаний по правилам коммуникации с органами муниципальной власти и принципам бюджетирования. Определенная вина лежит и на самих фондах, предоставляющих финансирование и тренинги по оформлению идей активных граждан и НКО. По словам координатора мероприятия, сооснователя нарвского творческого инкубатора Objekt Антона Осиповского, в крупных городах провести годовые проекты, собрав по 200 или 300 человек, намного легче, но серьезность проблемы от размера города зависит не всегда. Проблемы существуют везде.
«Для начала горожанам надо помочь выявить, что им мешает жить и что им поможет. Затем пригласить специалистов, которые смогут оказать помощь в коммуникации с властью, грамотном составлении просьбы в фонды на финансирование проекта. Дальнейшее движение на основе микрогрантов может перерасти в большие проекты, за финансированием для которых мы потом поможем обратиться к другим крупным профильным фондам», - рассказывает Антон Осиповский.
Действительно, особое внимание в программах проекта уделяется тренингам по развитию коммуникационной грамотности. По мнению организаторов, это основа для выстраивания успешного взаимодействия между чиновниками и жителями, а также для создания единой информационной базы для работы НКО.
Антон Осиповский отмечает, что приходится часто сталкиваться с тем, что активные граждане и НКО не имеют качественной коммуникации с органами местного самоуправления. Многие идеи не имеют шансов на реализацию по причине несоответствия общереспубликанским планам развития регионов. Как раз этот проект и направлен на преодоление этого коммуникационного барьера. Он поможет и самоуправлениям, и гражданам услышать друг друга. Здесь учтены государственные приоритеты локального развития в регионе. Трудно получить поддержку идей, которые идут вразрез с политикой программ развития, в свете справедливого поворота, урбанистики, или общественного транспорта, по причине архаического взгляда на будущее.
«Тут важно определиться, что необходимо для решения конкретной проблемы и найти оптимальное финансовое решение. Иногда бывает так, что рядом уже есть успешные специалисты, а о них ни НКО, ни активисты не знают, - убежден Антон Осиповский. – Одна из задач проекта – показать механизмы привлечения к реализации идей со стороны организаций, которые уже имели успешный опыт в решении общественных проблем. Иногда нужен с таким опытом только финансист, иногда нужен юрист, а в ином случае - городской архитектор, который может объяснить, почему в этой городской среде такая инициатива нереализуема».
Ждут тех, кто грезит идеей и не знает, как ее воплотить
Вовлечение специалистов из разнопрофильных организаций сможет не только оказать помощь по развитию гражданской активности, но и увеличит степень участия в общественной жизни самих местных самоуправлений. Как это часто бывает, самоуправления не имеют ни достаточных средств, ни времени для организации программ по обучению гражданской активности населения. Город не учит как, куда и кому писать заявки на финансирование идей. А, помимо этого, еще требуется умение составлять бюджет и анализировать последствия от реализации идеи.
По словам руководителя Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Натальи Мячиной, чиновники стараются оказывать посильную помощь в работе НКО, но в рамках такого проекта – это совсем иной уровень.
«В нашем муниципальном образовании территория большая, много населенных пунктов, и мы не делим НКО по местности. Успешно работает комиссия по утверждению идей, есть три срока подачи, так что работа по поддержке самых различных НКО ведется, - сообщает Наталья Мячина. - Конечно, мы не можем помочь всем, а кому помогаем, не всегда в нужном для них объеме, ведь весь наш муниципальный фонд на поддержку НКО составляет всего 9 000 евро на целый год».
По ее словам, на этот проект у города большие надежды, и дело тут не только в 10 000 евро, но и в возможности простимулировать появление новых ярких инициатив, которые привлекут туристов. Примеры тому есть.
В самом Нарва-Йыэсуу успешно работает школа яхтсменов. Это не доходная организация, она занимается обучением ребят мастерству парусного судовождения и проводит яркие яхтенные соревнования. В Лаагна работает дом творчества национальностей, проживающих в регионе. Его активисты круглый год проводят мастер-классы, выставки, широкие ярмарки ремесленников. В Синнимяэ со всего Ида-Вирумаа туристов привлекает инициатива под названием «Зеленая улица». Благодаря усилиями местных жителей, они могут насладиться кулинарным мастерством в уютных домашних мини-кафе, организованных прямо во дворах частных домов, и принять участие в концертах.
Организаторы проекта «Повышение гражданского активизма в Нарва-Йыэсуу» (Narva-Jõesuu kodaniku aktiivsuse tõstmine) из общественной молодежной организации MTÜ Wildstream планируют разбить работу на четыре этапа. Уже 29 апреля состоится информационный день, в рамках этого, первого, этапа будет проходить знакомство всех желающих инициативных активистов от 18 лет и сотрудников НКО с условиями проекта.
С мая по июнь состоится второй этап, на котором сформируется информационная база всех участников мероприятия и их идей. Оформление проектов для решения проблем и их оценка экспертами будут проходить на третьем этапе, с июня по август. Далее, с сентября по ноябрь, они будут реализованы. Подведение итогов с презентациями успешно реализованных идей и полученном опыте организаторы планируют провести на четвертом этапе, с января по февраль 2024 года.
Организаторы ппроекта «Повышение гражданского активизма в Нарва-Йыэсуу» (Narva-Jõesuu kodaniku aktiivsuse tõstmine) при поддержке Avatud Eesti Fond и Vabaühenduste Liit и муниципальное образование Нарва-Йыэсуу ждут всех, кто грезит идеей и не знает, как ее воплотить.