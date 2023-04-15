Нарва-Йыэсуу: десять тысяч евро на любые гражданские идеи

Антон Осиповский отмечает, что приходится часто сталкиваться с тем, что активные граждане и НКО не имеют качественной коммуникации с органами местного самоуправления. Многие идеи не имеют шансов на реализацию по причине несоответствия общереспубликанским планам развития регионов. Как раз этот проект и направлен на преодоление этого коммуникационного барьера. Он поможет и самоуправлениям, и гражданам услышать друг друга. Здесь учтены государственные приоритеты локального развития в регионе. Трудно получить поддержку идей, которые идут вразрез с политикой программ развития, в свете справедливого поворота, урбанистики, или общественного транспорта, по причине архаического взгляда на будущее.

«Тут важно определиться, что необходимо для решения конкретной проблемы и найти оптимальное финансовое решение. Иногда бывает так, что рядом уже есть успешные специалисты, а о них ни НКО, ни активисты не знают, - убежден Антон Осиповский. – Одна из задач проекта – показать механизмы привлечения к реализации идей со стороны организаций, которые уже имели успешный опыт в решении общественных проблем. Иногда нужен с таким опытом только финансист, иногда нужен юрист, а в ином случае - городской архитектор, который может объяснить, почему в этой городской среде такая инициатива нереализуема».

Ждут тех, кто грезит идеей и не знает, как ее воплотить