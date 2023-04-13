Кандидат в вице-мэры Таллинна Андрей Канте будет представлен Горсобранию 20 апреля

Андрей Канте защитил в 2015 году в Таллиннском университете степень магистра управления образованием. Он окончил в 2008 году Таллиннский университет по специальности биология с дополнительной специальностью – химия, там же получил степень магистра в области морской биологии и защиты окружающей среды.

В 2021 году Андрей Канте был избран в Таллиннское городское собрание. С 2017 года Канте работал директором Ласнамяэской гимназии, а с 2019 года руководил также Ласнамяэской русской гимназией. С 2006 по 2019 г. он был учителем биологии и химии и руководителем по развитию в Таллиннской гуманитарной гимназии, а в 2007-2010 гг. работал техником-лаборантом в Эстонском морском институте Тартуского университета.

В обязанности нового вице-мэра будет входить координация сферы деятельности Таллиннского департамента образования, а также работа с молодежью.

«Настоящим вызовом для нового вице-мэра станет принятая правительством реформа образования, отдельного внимания потребует развитие школьной сети, а также растущее число детей с особыми образовательными потребностями», - сказал на пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Rus.Postimees решил узнать из первых уст, каковы личные планы Андрея Канте на посту вице-мэра. Однако связаться с Канте не удалось: он не отвечал на многочисленные телефонные звонки.

Советник Партии реформ в Рийгикогу Сандер Андла прокомментировал назначение Канте следующим образом:

«Стремление Центристской партии сохранить русскоязычную систему образования в Эстонии, наверное, ни для кого не новость. С 2017 года в Таллиннском горсобрании совете мы вели дебаты на эту тему и с Михаилом Кылвартом, и с Вадимом Белобровцевым, и оба всегда искали причины, по которым переход на эстоноязычное образование невозможен.

Если послушать комментарии кандидата на должность вице-мэра, ответственного за образование, Андрея Канте, руководящего двумя русскоязычными школами в Ласнамяэ, о том, как сложно перейти на эстоноязычное образование, кажется, что Кылварт хотел назначить на эту должность человека, который был бы верным союзником в борьбе против образования на эстонском языке».