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Спортсмены Школы водных видов спорта завоевали сразу три медали на престижных соревнованиях

rus.postimees.ee
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Команда ватерполистов Эстонской школы водных видов спорта.
Команда ватерполистов Эстонской школы водных видов спорта. Фото: Эстонская школа водных видов спорта.

Начало апреля выдалось очень насыщенным для спортсменов Школы водных видов спорта Эстонии. Они приняли участие в двух международных соревнованиях, а в эти выходные им предстоят домашние международные соревнования по артистическому плаванию и водному поло Aquakids 2023.

1 и 2 апреля в Брюсселе (Бельгия) прошли международные соревнования по артистическому плаванию Brussels Open Masters, в которых приняла участие команда Школы водных видов спорта Эстонии.

Эти соревнования имеют давнюю традицию и сюда всегда приезжает множество участников. В этот раз, например, здесь выступало более 200 спортсменов в возрасте от 20 до 69 лет из 57 команд девяти стран. Они боролись за медали в технических и произвольных программах соло, дуэтов, трио, групп и комбинаций.

Команда Эстонии выступала в соревнованиях по произвольной комбинации, в которых приняло участие 16 команд. Среди спортсменов 40-64 лет наши спортсменки заняли второе место.

7 и 8 апреля в финском Эспоо прошёл ватерпольный турнир Cetus Baltic Open, в котором участвовали юные спортсмены школы в возрастных категория U11 и U15. Ребята группы U11 выиграли все игры и стали полноправными обладателями золотых медалей. Ватерполисты старшей группы выиграли все игры предварительного этапа, но в финальной игре уступили команде из Финляндии со счётом 10-8 и завоевали серебряные медали.

«Очень насыщенное начало апреля, которое, безусловно, не может не радовать, - прокомментировал руководитель Школы водных видов спорта Эстонии Антон Ржанов. - Впереди у нас ещё один важный старт – международные соревнования по артистическому плаванию и водному поло Aquakids 2023. Соревнования по артистическому плаванию будут проводиться 15-16 апреля в бассейне города Палдиски. Ватерпольная часть соревнований состоится 29-30 апреля в Тарту. Мы ждём участников из Латвии и Финляндии».

Наиболее зрелищная часть соревнований по артистическому плаванию, когда участники вступают в борьбу за медали в красивых купальниках, мейк-апе и с музыкальным сопровождением, будет в воскресенье, 16 апреля, с 11:30 до 15:00 в Палдиски.

Приглашаем всех прийти насладиться выступлением и поддержать наших спортсменов!

Соревнования поддерживают фонд Капитал культуры и город Таллинна.

Фото: Школа водных видов спорта.
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