Полиция: самокатчикам дано больше возможностей, чем велосипедистам и пешеходам

Эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Марина Алексеева напомнила, что у самокатчика действительно есть даже больше прав, чем у велосипедистов и пешеходов: «То есть для него возможны и тротуары, и любые дорожки для легкого транспорта, и велосипедные дорожки. И только в крайнем случае, если нет этих условий инфраструктуры, для них возможно движение по правой части автомобильной дороги».

Сотрудник полиции также уточнила, что пересекать пешеходный переход самокатчик может, как и велосипедист: или спешившись и получив преимущество, или проезжая на самокате, но не имея никаких преимуществ. И тут важно помнить, что двигаться по зебре на самокате нужно со скоростью пешехода – четыре-шесть километров в час.

Между тем, сумма штрафов за нарушение правил должного движения для самокатчиков варьируется от сорока до 400 евро.