Скорость электросамокатов Bolt в городах будет снижена до 17 км/ч

Такое ограничение будет действовать по пятницам и субботам в ночное время, сказал руководитель услуги аренды электросамокатов Bolt Александр Лилишенцев в студии передачи «Своя правда».

«Мы продолжаем рассматривать различные зоны и в сотрудничестве с самоуправлениями ограничиваем скорость на проблемных участках, – добавил он. – Например, в дворовых зонах, где скорость движения снижена для всех, мы ждем данных от городов, чтобы внести их в наши программы и искусственно ограничить скорость».

Однако не только ограничения ждут самокатчиков, но и расширения: «В этом году мы расширяемся в Ида-Вирумаа – в Нарва-Йыэсуу, в Силламяэ. Также мы придем в Маарду и возможно в Табасалу».