Скорость электросамокатов Bolt в городах будет снижена до 17 км/ч

Готовясь к новому сезону, предприятие Bolt решило искусственно ограничить скорость движения арендных самокатов в пределах городов до 17 километров в час.
Такое ограничение будет действовать по пятницам и субботам в ночное время, сказал руководитель услуги аренды электросамокатов Bolt Александр Лилишенцев в студии передачи «Своя правда».
«Мы продолжаем рассматривать различные зоны и в сотрудничестве с самоуправлениями ограничиваем скорость на проблемных участках, – добавил он. – Например, в дворовых зонах, где скорость движения снижена для всех, мы ждем данных от городов, чтобы внести их в наши программы и искусственно ограничить скорость».
Однако не только ограничения ждут самокатчиков, но и расширения: «В этом году мы расширяемся в Ида-Вирумаа – в Нарва-Йыэсуу, в Силламяэ. Также мы придем в Маарду и возможно в Табасалу».
Как повысить безопасность на дорогах, не прибегая к еще большим ограничениям и предоставив возможность наслаждаться современным и экологическим видом транспорта? Об этом и многом другом, связанном с электросамокатами, поговорят герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда» в понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.