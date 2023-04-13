Кийк: система компенсации больничного со второго дня должна стать постоянной

По словам Кийка, система компенсации больничного была введена в 2021 году, и сроки ее действия неоднократно продлевались, в последний раз был установлен срок 1 июля этого года.

«Вирусы никуда не исчезли, они мутируют и распространяются, как и прежде. Если коронавирус теперь стал частью нашей повседневной действительности, мы должны приспособиться к ней. Вместо того, чтобы каждый раз устанавливать новые сроки, было бы разумной сделать нынешнюю систему компенсации больничного листа бессрочной», - сказал Кийк. Он добавил, что вполне логично, если человек заболел, то у него должна быть возможность оставаться дома, не боясь потерять в деньгах.

Если новое правительство откажется сделать нынешний порядок выплаты больничного постоянным, то после 1 июля работодатель будет оплачивать работнику больничный с четвертого по восьмой день (70% от средней зарплаты за полгода), а Касса здоровья - начиная с девятого для болезни.