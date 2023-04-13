Circle K: цены на нефть достигли трехмесячного максимума

«Показатели инфляции в США, обнародованные в среду вечером, оказались ниже ожидаемых, и в свете этих новостей цена сырой нефти вчера вечером поднялась выше 87 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за последние месяцы. Повышению цен также способствовали спекуляции о том, что США снова начнут пополнять свои запасы нефти. Принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи удерживало уровень цен выше уровня 80 долларов за баррель в течение последних двух недель, и не исключено, что цена на нефть будет расти дальше в свете сокращения объемов добычи», – заявил Индрек Сасси, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti.

Он добавил, что в течение недели цена сырой нефти колебалась в диапазоне 84-87 долларов за баррель. Изменения цен на нефть отражаются и на ценах на готовую продукцию, так, например, цена бензина на мировом рынке выросла более чем на 10 процентов за последние три недели.