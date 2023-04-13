Circle K: цены на нефть достигли трехмесячного максимума

В течение недели цена на нефть марки Brent на мировом рынке колебалась в диапазоне 84-87 долларов за баррель. Цена сырой нефти удерживалась на высоком уровне благодаря решению ОПЕК+ о сокращении добычи в начале апреля, страх перед экономической рецессией является фактором, сдерживающим рост цен.
«Показатели инфляции в США, обнародованные в среду вечером, оказались ниже ожидаемых, и в свете этих новостей цена сырой нефти вчера вечером поднялась выше 87 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за последние месяцы. Повышению цен также способствовали спекуляции о том, что США снова начнут пополнять свои запасы нефти. Принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи удерживало уровень цен выше уровня 80 долларов за баррель в течение последних двух недель, и не исключено, что цена на нефть будет расти дальше в свете сокращения объемов добычи», – заявил Индрек Сасси, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti.
Он добавил, что в течение недели цена сырой нефти колебалась в диапазоне 84-87 долларов за баррель. Изменения цен на нефть отражаются и на ценах на готовую продукцию, так, например, цена бензина на мировом рынке выросла более чем на 10 процентов за последние три недели.
В качестве факторов, влияющих на подорожание нефти, Сасси называет рост спроса на нефть в Индии, неопределенность предложения нефти и баланс спроса на мировом рынке. «Спрос на нефть в Индии увеличился на 5% в марте, достигнув 4,83 млн баррелей в сутки. Индия входит в тройку крупнейших потребителей нефти в мире после США и Китая, и рост спроса там также влияет на цену сырой нефти», – сказал Сасси.
По словам Сасси, прогноз мирового предложения и спроса на нефть EIA (Управление энергетической информации США) на 2023 год также способствует росту цен. «Прогноз EIA снизил объемы добычи стран ОПЕК на 500 тыс. баррелей и урезал спрос на 40 тыс. баррелей», – сказал представитель Circle K.
Он добавил, что последние показатели инфляции в США оказались ниже ожидаемых и это может повлиять на процентную политику ФРС (Федеральной резервной системы США). «Среди аналитиков существует умеренный оптимизм в отношении того, что цикл повышения процентных ставок подходит к концу», – сказал Сасси.
Спрос на нефть может снизиться
По словам Сасси, факторами, снижающими цену сырой нефти на мировом рынке, являются продолжающееся снижение индексов ключевых показателей экономики и высокие процентные ставки, которые могут снизить спрос на нефтепродукты.
Менеджер по ценообразование на моторное топливо Circle K подчеркнул, что Circle K Eesti AS закупает все моторное топливо напрямую у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей и посредничеством моторного топлива, произведенного в России или Беларуси. Circle K Eesti AS принадлежит международной розничной группе Alimentation Couche-Tard Inc. канадского происхождения.