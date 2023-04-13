Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Разведка США ⟩ Москва и Киев не сядут за стол переговоров в 2023 году

The Washington Post цитирует секретные документы
rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Глава ЦРУ Уильям Бернс в феврале 2021 года.
Глава ЦРУ Уильям Бернс в феврале 2021 года. Фото: Tom Williams / REUTERS

Даже если Украина вернет себе значительную часть территорий ранее оккупированных Россией, это не приведет к мирным переговорам, сообщают журналисты со ссылкой на секретные документы ЦРУ.

Издание The Washington Post 13 апреля цитирует секретный документ американской разведки из которого следует, что даже если Украина вернет себе значительную часть территории и нанесет серьезные потери российским силам, мирные переговоры Киева и Москвы «маловероятны».

В разведке полагают, что в 2023 году каждая из сторон конфликта добьется лишь «незначительных» успехов, называя этот прогноз «наиболее вероятным сценарием».

В цитируемом журналистами документе предсказывается вероятная «смена руководства» в Украине на фоне разочарования и критики. Однако, не уточняется о каком именно руководстве идет речь, политическом, или военном. В свою очередь Россия ускорит интеграцию оккупированных территорий. Подтвердить подлинность документа не удалось. В офисе директора Национальной разведки США от комментариев отказались.

Ранее журналисты The New York Times ссылались на другой секретный документ спецслужб, где описаны четыре возможные варианта резкого изменения хода войны России с Украиной: смерть Владимира Путина, смерть Владимира Зеленского, смена руководства российской армии и «удар Украины по Кремлю».
 

Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года.
Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года. Фото: Sergey Guneev / REUTERS

Данные, опубликованные The Washington Post, дублируют вчерашние заявления главы ЦРУ, бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса.

«Наша оценка состоит в том, что Путин сегодня не готов к переговорам. Он верит, что может сломать и украинцев, и европейцев, а у американцев есть дефицит внимания к Украине. Путин верит, что для него Украина значит больше, чем для Запада. Это ложное понимание. Сегодня только прогресс ВСУ на фронте создаст основу для серьезных переговоров. И мы хотим чтобы Путин понял, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но и с течением месяцев рискует потерять уже занятое», - сказал Бернс на встрече в научно-исследовательским институте им. Джеймса Бейкера.

Развязанная Путиным война России с Украиной, продолжается уже 414 дней.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх