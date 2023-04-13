Криптостартап открывает большой офис в Таллинне

Фирма была основана в 2019 году, ее оборот от посредничества криптоплатежей в прошлом году достиг более 10 миллионов евро, теперь же она открывает офис площадью 700 квадратных метров в новом центре Porto Franco в Таллинне, где приступят к работе около 10 местных сотрудников.